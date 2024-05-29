У матеріалі Кіно 24 читайте про останні ролі Олександра Яреми і де він перебуває зараз.

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Де зараз Олександр Ярема

Актор Олександр Ярема вже багато років проживає в Києві. Він працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка ще з 2019 року. Також співпрацює з Театром на Подолі, театром "Золоті ворота", з Диким театром.

Олександр Ярема можна побачити й на екранах. Це фільми "Уроки толерантності", "Лишайся онлайн", "Памфір", "Будинок Слово. Нескінчений роман". Не дивно, що актор з'являється у багатьох кіно, адже це його своєрідний порятунок.

Я рятуюся роботою. Звісно, що депресую, як і усі. Новини часто жахливі, постійні обстріли, люди гинуть,

– ділився Олександр Ярема.

У січні цього року Олександр Ярема отримав звання Заслуженого артиста України.

Як зустрів повномасштабну війну

Олександр Ярема зустрів повномасштабне вторгнення у селі Бузова в Бучанському районі. Вони 10 днів провели в окупації, ховалися ще разом з 13 людьми та 5 собаками у підвалі. 9 березня вдалося виїхати на певний час до Франківщини.

Першою роботою після початку повномасштабної війни став фільм "Лишайся онлайн", де він зіграв тероборонівця. Для артиста це був ковток свіжого повітря. Ярема вважає, що стрічки про війну залишаються важливими.

"Мені здається, що важливо показувати й нагадувати людям про єдність та згуртованість, яка була на початку. Цей посил важливий", – казав актор.

Біографія Олександра Яреми: коротко

Олександр Ярема народився у травні 1972 року, дитинство минуло в Херсоні. Днями йому виповнилося 52 роки. Навчався у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Пам'ятають Олександра Ярему як ведучого програми "ВусоЛапоХвіст".