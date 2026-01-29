Куда исчез Анатолий Гнатюк, который на протяжении 20 лет был ведущим "Лото-Забавы"

Анатолий Гнатюк – украинский актер, певец и телеведущий. С 2004 года он является заслуженным артистом Украины, а в 2015 году получил звание народного артиста Украины.

Кто-то помнит его как ведущего легендарного шоу "Лото-Забава", а кому-то посчастливилось видеть Анатолия Васильевича на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас артист и чем занимается.

Рекомендуем "Обратное направление", съемки в "Вестнике" и личная жизнь: откровенное интервью с Павлом Текучевым

Где сейчас Анатолий Гнатюк?

Сейчас Анатолий Гнатюк не так часто появляется в медийном пространстве, однако известно, что он продолжает служить в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и появляется в большом количестве спектаклей.

Что важно, Анатолий не только сосредотачивается на творчестве, но и сочетает приятное с важным и старается как можно чаще дарить свои концерты и творчество нашим военным, чтобы утешить и подбодрить их в такое непростое время.

Кстати, ранее мы также писали, где сейчас и как живет Лариса Руснак, которая была ведущей "Лото-Забавы". Читайте – по ссылке.

Известно, что Анатолий Гнатюк еще до полномасштабного вторжения, начиная с 2014 года, ездил с концертами на фронт. Однако после 2024 года не оставил этого дела и часто отправляется на передовую, чтобы дарить нашим военным хорошее настроение и положительные эмоции. Он признается, что это очень трудно, но чувствует в себе это призвание и важность такого служения.

Я часто езжу с концертами на фронт, начиная с 2014 года. А после 2024 года эти концерты особенные. Я очень волнуюсь, потому что еду туда – на передовую. Но я артист и должен везти хорошее настроение. Поэтому, когда я приезжаю и вижу наших солдат, насколько они заточены на победу и положительные, то иногда не я поднимаю им настроение, а я получаю эту энергию и оптимизм от них,

– рассказывал актер.

Анатолий Гнатюк и шоу "Лото Забава": что известно?

Более 20 лет Анатолий Гнатюк вел популярное шоу "Лото Забава". Он признавался, что совершенно не рассчитывал на то, что это занятие в его жизни будет долговременным.

В 2003 году его пригласили работать в прямом эфире лотереи, и с тех пор телевидение принесло ему популярность и признание. Конечно, на съемочной площадке случались различные непредсказуемые ситуации. Однако именно это и захватывало зрителей и поклонников.

Актер рассказывал о различных форс-мажорных моментах, когда нужно было заполнять паузы и тянуть время.

Я думал, что месяц-два поработаю, а в результате почти 22 года... Если брать сценарий 100% программы, то где-то 25% текста я учил наизусть, а 75% – это чисто импровизация. Мне нравилось работать в прямом эфире,

– рассказал мужчина в интервью для канала "Дом".

Именно тогда он начинал петь "Смереку" вместе со зрителями, рассказывал стихи и забавные истории. А сегодня вспоминает об этом опыте с теплом в сердце и улыбкой на лице.