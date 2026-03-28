Мужчина снимался в нескольких лентах: "Грозовые ворота", "Огнеборцы", "Украденное счастье", "Львиная доля" и другие. СМИ писали о нем как о российском и украинском актере, однако после 2014 года Анатолий запретил называть себя "российским актером". Уже немало времени Пашинин не ведет публичной деятельности, однако 24 Канал расскажет, что о нем известно.

Где служил Анатолий Пашинин?

В 2014 году, когда Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, актер принял решение взять в руки оружие и присоединился к батальону "Арата".

Андрей Гергет – командир 8-го батальона УДА, в интервью Obozrevatel озвучил, что Пашинин воевал всего до двух месяцев, один из которых – на передовой.

Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с Россией,

– добавил он.

Анатолий Пашинин

В 2017 году российские СМИ писали, что Анатолий погиб. Однако тогда он опроверг свою смерть очень лаконично.

Приказа командования умереть у меня не было, поэтому все в порядке, я жив,

– иронично ответил он.

Также тогда возник вопрос, планирует ли актер менять паспорт. Тогда он заявил в интервью Янине Соколовой, что российский паспорт на территории Украины защищает его значительно лучше, чем украинский.

Украинский паспорт и гражданство стали какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не нравишься руководителю секты, мы забираем у тебя паспорт. У меня нечего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу,

– говорил Анатолий Пашинин.

После этого интервью он принял решение не общаться со СМИ и почти полностью исчез из социальных сетей.

В 2018 году мужчина публично говорил, что украинские спецслужбы якобы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку ужасные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают,

– рассказал актер.

Он также добавил, что ему угрожали работники СБУ.

"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиантным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я готов, только я не повешусь, друг!", – сказал Пашинин.

Где сейчас Анатолий Пашинин?

Когда началась полномасштабная война, Пашинин призвал белорусов не воевать против Украины. Где сейчас и чем занимается Анатолий – неизвестно.

Однако Андрей Гергет утверждает, что тот живет в Киеве, хоть и избегает публичности. У соцсетях иногда может делиться мыслями об искусстве или другие темы на русском языке.