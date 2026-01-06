"Он заблокировал их": звезда "Сватов" отрекся от родного сына и внуков
- Актер Анатолий Васильев разорвал связи со своим сыном Филиппом и внуками.
- Васильев, ранее внесен в базу "Миротворец", молчит о войне в Украине, поддерживая оккупацию.
Актер, которого большинство украинцев знают по сериалу "Сваты", Анатолий Васильев, отказался от родного сына и внуков. Россиянин, который молчит о войне, сейчас не общается со своей семьей.
Он разорвал все связи с частью семьи и заблокировал родственников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также 4 блестящие сериалы 2025 года, с которыми вечер пройдет незаметно
Анатолий Васильев отказался от родного сына и внуков: что известно?
Россиянин Анатолий Васильев, который молчит о войне в Украине, таким образом поддерживая оккупацию и смерти, что ежедневно вызывают российские военные, отрекся от части своей семьи. Он не общается с сыном Филиппом, который родился от актрисы Татьяны Васильевой.
Кроме того, Анатолий не принимает поздравлений и не поддерживает отношения с внуками. Это изрядно возмущает жену наследника актера.
Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет,
– говорит она.
Женщина отметила, что мужчина сам лишает себя самых счастливых моментов. По ее словам, она больше не хочет возвращаться к этой теме и считает, что дедушка должен жить собственной жизнью. В то же время ей обидно за детей.
Кстати, обратите внимание на самый новый криминальный детектив на Netflix, который завирусился в сети
Что известно о гражданской позиции Анатолия Васильева?
- Еще в 2018 году актера сериала "Сваты" внесли в базу "Миротворец", ведь он ездил в аннексированный Россией Крым.
- Тогда же он заявлял, что считает украинский полуостров российским, мол, "иначе не может быть".
- Васильев называл президента Украины Владимира Зеленского "врагом России" и "политической марионеткой" в чужих руках.
- Сейчас 79-летний актер молчит о войне в Украине, тем самым поддерживая все зверства, которые российские оккупанты несут на нашу землю.