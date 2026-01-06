Он разорвал все связи с частью семьи и заблокировал родственников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Анатолий Васильев отказался от родного сына и внуков: что известно?

Россиянин Анатолий Васильев, который молчит о войне в Украине, таким образом поддерживая оккупацию и смерти, что ежедневно вызывают российские военные, отрекся от части своей семьи. Он не общается с сыном Филиппом, который родился от актрисы Татьяны Васильевой.

Кроме того, Анатолий не принимает поздравлений и не поддерживает отношения с внуками. Это изрядно возмущает жену наследника актера.

Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет,

– говорит она.

Женщина отметила, что мужчина сам лишает себя самых счастливых моментов. По ее словам, она больше не хочет возвращаться к этой теме и считает, что дедушка должен жить собственной жизнью. В то же время ей обидно за детей.

Что известно о гражданской позиции Анатолия Васильева?