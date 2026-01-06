Він розірвав усі зв'язки з частиною родини та заблокував родичів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Анатолій Васильєв відмовився від рідного сина та онуків: що відомо?

Росіянин Анатолій Васильєв, який мовчить про війну в Україні, таким чином підтримуючи окупацію та смерті, що щодня спричиняють російські військові, відрікся від частини своєї родини. Він не спілкується з сином Філіппом, який народився від актриси Тетяни Васильєвої.

Крім того, Анатолій не приймає привітань і не підтримує стосунки з онуками. Це неабияк обурює дружину спадкоємця актора.

Дідусь з онуками своїми не спілкується! Він заблокував їх два чи три роки тому. Мірра народилася з дідусем в один день, а це взагалі іронія долі! Мірра вітає його щороку з днем народження, пише повідомлення в нікуди. Дідусь не вітає,

– каже вона.

Жінка зазначила, що чоловік сам позбавляє себе найщасливіших моментів. За її словами, вона більше не хоче повертатися до цієї теми й вважає, що дідусь має жити власним життям. Водночас їй прикро за дітей.

Що відомо про громадянську позицію Анатолія Васильєва?