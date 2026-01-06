"Він заблокував їх": зірка "Сватів" відрікся від рідного сина та онуків
- Актор Анатолій Васильєв розірвав зв'язки зі своїм сином Філіппом і онуками.
- Васильєв, раніше внесений до бази "Миротворець", мовчить про війну в Україні, підтримуючи окупацію.
Актор, якого більшість українців знають за серіалом "Свати", Анатолій Васильєв, відмовився від рідного сина та онуків. Росіянин, який мовчить про війну, нині не спілкується зі своєю сім'єю.
Він розірвав усі зв'язки з частиною родини та заблокував родичів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Анатолій Васильєв відмовився від рідного сина та онуків: що відомо?
Росіянин Анатолій Васильєв, який мовчить про війну в Україні, таким чином підтримуючи окупацію та смерті, що щодня спричиняють російські військові, відрікся від частини своєї родини. Він не спілкується з сином Філіппом, який народився від актриси Тетяни Васильєвої.
Крім того, Анатолій не приймає привітань і не підтримує стосунки з онуками. Це неабияк обурює дружину спадкоємця актора.
Дідусь з онуками своїми не спілкується! Він заблокував їх два чи три роки тому. Мірра народилася з дідусем в один день, а це взагалі іронія долі! Мірра вітає його щороку з днем народження, пише повідомлення в нікуди. Дідусь не вітає,
– каже вона.
Жінка зазначила, що чоловік сам позбавляє себе найщасливіших моментів. За її словами, вона більше не хоче повертатися до цієї теми й вважає, що дідусь має жити власним життям. Водночас їй прикро за дітей.
Що відомо про громадянську позицію Анатолія Васильєва?
- Ще у 2018 році актора серіалу "Свати" внесли до бази "Миротворець", адже він їздив до анексованого Росією Криму.
- Тоді ж він заявляв, що вважає український півострів російським, мовляв, "інакше не може бути".
- Васильєв називав президента України Володимира Зеленського "ворогом Росії" та "політичною маріонеткою" в чужих руках.
- Нині 79-річний актор мовчить про війну в Україні, тим самим підтримуючи всі звірства, які російські окупанти несуть на нашу землю.