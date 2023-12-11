Сегодня многие отказываются от своих творческих профессий, выбирая вместо них службу с оружием для защиты Украины от оккупантов. Один из таких деятелей – известный режиссер Андрей Кавун.

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Андрей Кавун защищает Украину от российских окупантов

В 2014 году Андрей Кавун выразил свое неодобрение политики Кремля и вернулся в Украину. По последним сведениям, режиссер присоединился к Вооруженным силам Украины. Эту информацию раскрыл украинский актер Богдан Бенюк в рамках проекта "Разные люди", рассказывая о прежнем сотрудничестве с режиссером.

Когда я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, что он сейчас сражается в украинской армии, сняв восемь фильмов в России... самодостаточный режиссер, он бросил все, переехал сюда и пошел воевать, то у меня не было слов ,

– сказал Бенюк.

Актер подчеркнул, что поражен отвагой Кавуна и его скромностью, поскольку в его части никто не знал, что он – известный режиссер.

Интервью Богдана Бенюка: смотрите онлайн видео

Богдан Бенюк общался лично с Андреем Кавуном

Андрей Кавун не признавался своим собратьям и командиру, что он известный режиссер. Впрочем, за него это сделал Богдан Бенюк. Он показал ребятам отрывок известного фильма, созданного Кавуном.

Потом говорю: "Вот он, режиссер, который это делал". Полковник к нему подошел и спросил: "Почему ты об этом не рассказывал?" А он отвечает: "А что должен говорить, что я режиссер? Я пришел здесь служить, что я буду эти козыри свои открывать",

– рассказал Бенюк.

После того как Бенюк рассказал боевым товарищам Кавуна о его творческой деятельности, режиссер получил разрешение на написание сценариев и съем всего происходящего на фронте с целью дальнейшего использования этого материала в своих фильмах.