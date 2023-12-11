Сьогодні чимало українських митців відмовляються від своїх творчих професій, вибираючи замість них службу зі зброєю для захисту України від окупантів. Один із таких діячів – відомий режисер Андрій Кавун.

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Андрій Кавун захищає Україну від російських окупантів

У 2014 році Андрій Кавун виразив своє несхвалення політики Кремля та повернувся до України. За останніми відомостями, режисер приєднався до Збройних Сил України. Цю інформацію розкрив український актор Богдан Бенюк у рамках проєкту "Різні люди", розповідаючи про колишню співпрацю з режисером.

Коли я довідався, що Андрій Кавун, режисер, в якого я знімався, що він зараз воює в українській армії, знявши вісім фільмів в Росії... самодостатній режисер, він кинув все, переїхав сюди й пішов воювати, то у мене не було слів,

– сказав Богдан Бенюк.

Актор підкреслив, що вражений відвагою Кавуна і його скромністю, оскільки в його частині ніхто не знав, що він є відомим митцем.

Інтерв'ю Богдана Бенюка: дивіться онлайн відео

Богдан Бенюк спілкувався особисто з Андрієм Кавуном

Андрій Кавун не зізнавався своїм побратимам та командиру, що він є відомим режисером. Утім, за нього це зробив Богдан Бенюк. Він показав хлопцям уривок відомого фільму, який створив Кавун.

Потім кажу: "Ось він, той режисер, який це робив". Полковник до нього підійшов і запитав: "Чому ти про це не розповідав?" А він відповідає: "А що повинен говорити, що я режисер? Я прийшов тут служити, що я буду ці козирі свої відкривати",

– розказав Богдан Бенюк.

Після того, як Бенюк розповів бойовим товаришам Кавуна про його творчу діяльність, режисер отримав дозвіл на написання сценаріїв та знімання всього, що відбувається на фронті, з метою подальшого використання цього матеріалу у своїх фільмах.