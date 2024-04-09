Мужчина был ведущим актером Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Он при жизни успел сыграть более 40 ролей.
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Погиб актер театра Андрей Доманский
От последствий тяжелой контузии, полученной на передовой, умер военный и актер Житомирского театра Андрей Доманский.
Коллеги вспоминают его как искреннего и доброго человека, который мог поддержать словом и делом. Мужчина почти 25 лет служил в пользу театра. Прощание с актером состоится 10 апреля в фойе Житомирского театра.
Руководство, депутатский корпус и исполнительный аппарат Житомирского областного совета выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Андрея Доманского.
Как отмечают в театре, Андрей Доманский был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся, мудрый, откровенный, эмоциональный, невероятно талантливый, харизматичный. Почти 25 лет служил театру. Сыграл более 40 ярких ролей. А с начала полномасштабной войны стал надежным защитником. Вечный почет и слава Герою,
– сообщил Житомирский областной совет.
Андрей Доманский как военный
По словам Олега Сафтюка, побратима актера, Андрей спас его ценой собственной жизни. Они вместе "воевали с Макарова и до Херсона и держали оборону на Херсонщине".
Также Олег поделился, что Доманский писал стихи о побратимах, дружбе и войне.