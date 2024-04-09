Короткометражный фильм "Ромчик" является работой магистратуры Университета Лондона. Идею и продюсерство этого фильма взял на себя Константин Бидненко.
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В Лондоне снимут фильм об украинском мальчике и его мечтах
Фильм будет о 8-летнем мальчике Романе, который получил 80% ожогов во время ракетного удара по Виннице 14 июля. Отец мальчика, Ярослав, признал, что для тех, кто пережил эту трагедию, эта лента является чрезвычайно важной работой. Они хотят, чтобы о преступлениях оккупантов узнал весь мир.
Кроме того, он верит, что благодаря этому фильму они смогут вдохновить и мотивировать многих людей продолжать борьбу.
В мире, который страдает от конфликтов, этот короткометражный фильм является свидетельством несокрушимости человеческого духа. Это не только история одного мальчика, это и о миллионах детей. Мечты нельзя сжечь. Эта пронзительная драма вдохновлена реальными событиями Ромы, 8-летнего украинского мальчика. Дом, лицо и детство Ромы были обожжены войной, но его желание стать бальным танцовщиком никогда не исчезало",
– написали на странице Romchyk.thefilm.
Роман Олексив пострадал от ракетного удара: что известно
- Ромчик и его мать Галина тогда приехали в Винницу навестить родителей женщины. Отец Ярослав не смог присоединиться, поэтому они были вдвоем.
- Во время ракетного обстрела Винницы Роман Олексив получил ожоги на 80% тела и потерял свою мать.
- Мальчик самостоятельно выбрался из разрушенного дома и чудом остался жив.
- В течение года лечения в Германии Роман перенес 31 операцию, а сейчас продолжает проходить реабилитацию во Львове. Несмотря на это, он снова начал заниматься танцами, которые были его увлечением еще до трагедии.