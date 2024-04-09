Короткометражний фільм "Ромчик" є роботою магістратури Університету Лондона. Ідею та продюсерство цього фільму взяв на себе Костянтин Бідненко.
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У Лондоні знімуть фільм про українського хлопчика і його мрії
Фільм буде про 8-річного хлопчика Романа, який зазнав 80% опіків під час ракетного удару по Вінниці 14 липня. Батько хлопчика, Ярослав, визнав, що для тих, хто пережив цю трагедію, ця стрічка є надзвичайно важливою роботою. Вони хочуть, щоб про злочини окупантів дізнався весь світ.
Крім того, він вірить, що завдяки цьому фільму вони зможуть надихнути та мотивувати багатьох людей продовжувати боротьбу.
У світі, який страждає від конфліктів, цей короткометражний фільм є свідченням незламності людського духу. Це не тільки історія одного хлопчика, це й про мільйони дітей. Мрії не можна спалити. Ця пронизлива драма натхнена реальними подіями Роми, 8-річного українського хлопчика. Будинок, обличчя та дитинство Роми були обпалені війною, але його бажання стати бальним танцівником ніколи не зникало",
– написали на сторінці Romchyk.thefilm.
Роман Олексів постраждав від ракетного удару: що відомо
- Ромчик та його мати Галина тоді приїхали до Вінниці відвідати батьків жінки. Батько Ярослав не зміг приєднатися, тому вони були удвох.
- Під час ракетного обстрілу Вінниці Роман Олексів зазнав опіків на 80% тіла та втратив свою матір.
- Хлопчик самостійно вибрався зі зруйнованого будинку та дивом залишився живим.
- Протягом року лікування в Німеччині Роман переніс 31 операцію, а зараз продовжує проходити реабілітацію у Львові. Попри це, він знову почав займатися танцями, що були його захопленням ще до трагедії.