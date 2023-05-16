Каждое новое сообщение Андрея Ермака с ребусами дает украинцам надежду на скорейшую нашу победу в войне. В этот раз он опубликовал постер Каннского кинофестиваля с талантливой Катрин Денев, поддерживающей Украину с первых дней полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.

Смотрите также О стране дикарей и скота, – известный сценарист "разнес" фильм "Люксембург, Люксембург"

Украина на Каннском кинофестивале 2023 – новый ребус Андрея Ермака

В этом году организаторы Каннского кинофестиваля представили постер с изображением французской актрисы Катрин Денев. Фото было сделано на Лазурном побережье 1 июня 1968 во время съемок фильма "Капитуляция" режиссера Алена Кавалье.

"Радостная, смелая и романтичная, молодая женщина с длинными светлыми волосами уверенно улыбается своему будущему. Катрин Деньов воплощает в себе некую магию – чистую, напряженную и временами трансгрессивную. Именно эту неописуемую магию передает 76-й Международный кинофестиваль с помощью этого вечного плаката. Еще раз подчеркнуть славное настоящее кино и заглянуть в его полное перспектив будущее. Катрин Деньов олицетворяет то, чем кино никогда не должно переставать быть: неосязаемым, смелым, неуважительным", – так описали постер из Денев организаторы кинофестиваля.

Небольшой тизер,

– написал Андрей Ермак.



Новый ребус Ермака с изображением Катрин Денев / Скриншот с телеграма

На 76-м ежегодном Каннском кинофестивале с 16 по 24 мая будет действовать Украинский Павильон, где состоятся мероприятия, направленные на поддержку украинской киноиндустрии, в частности:

18 мая состоятся две панельные дискуссии: "Киноиндустрия Украины через войну: риски и возможности" , посвященная объективной оценке украинского кино в годы войны и уникальному опыту съемок во время полномасштабного вторжения, и "Кенселлинг российской киноиндустрии: от кассы до финансирования международного терроризма" , которая представит показательный пример того, как легальный кинопрокат в России способствует финансированию терроризма и видеопиратства как государственной политики.

состоятся две панельные дискуссии: , посвященная объективной оценке украинского кино в годы войны и уникальному опыту съемок во время полномасштабного вторжения, и , которая представит показательный пример того, как легальный кинопрокат в России способствует финансированию терроризма и видеопиратства как государственной политики. 20 мая Dim Filmhouse, украинско-европейская продюсерская компания, представит социальную инициативу Worked on in Ukraine . Целью этой инициативы является интеграция украинских кинематографистов на зарубежных кинорынках и борьба с безработицей украинской киноиндустрии.

Dim Filmhouse, украинско-европейская продюсерская компания, представит социальную инициативу . Целью этой инициативы является интеграция украинских кинематографистов на зарубежных кинорынках и борьба с безработицей украинской киноиндустрии. 21 мая состоится дискуссия Women at War: A Year of Experience , которая будет сосредоточена на роли и проблемах женщин в зонах конфликта. Будут обсуждаться необходимость услышать их голоса в процессах миротворчества и безопасности, а также важность их участия в принятии решений.

состоится дискуссия , которая будет сосредоточена на роли и проблемах женщин в зонах конфликта. Будут обсуждаться необходимость услышать их голоса в процессах миротворчества и безопасности, а также важность их участия в принятии решений. 22 мая состоится питчинг-сессия, посвященная поиску иностранных копродюсеров.

Кроме того, недавно журналистка Дария Бадьор сообщила, что во время Каннского кинофестиваля Госкино планирует провести фэшн-вечеринку. "Приготовьтесь к гламурному показу лучших украинских фильмов о моде", – говорится в анонсе происшествия. Стоимость входного билета составит 200 евро.

Впрочем, там нет перечня никаких фильмов о моде, а только "Во время боевых действий" Артема Колюбаева – председателя Совета по государственной поддержке кинематографии и партнера главы ОП Андрея Ермака. Того же, как отмечает "Детектор медиа", о котором три месяца назад BIHUS info изложили расследование под названием "Как киносоратник Ермака вошел в бизнес строительного магната Столара". Этой картиной Госкино "демонстрирует достижение современной украинской киноиндустрии".