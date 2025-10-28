"Родительские собрания", съемки дочери в кино и любимые фильмы: интервью с актером Андреем Исаенко

-

30 октября в кинотеатрах Украины состоится премьера комедии "Родительское собрание", где одну из главных ролей сыграл Андрей Исаенко, который полюбился зрителям по роли в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Теперь игрой Андрея можно будет насладиться с больших экранов.

Накануне премьеры журналисты 24 Канала пообщались с актером. Мы расспросили не только о новом фильме, но и о личной жизни, а также узнали, будет ли 4 сезон "Женского доктора". Обо всем этом и многом другом – далее в материале.

О фильме "Родительское собрание"

Расскажите, пожалуйста, подробнее о фильме "Родительское собрание" и своей роли в нем.

Я считаю, что фильм "Родительское собрание" будет замечательной комедийной лентой, в которой многие родители и зрители узнают себя. Возможно, они даже научатся избегать ошибок, которые делали герои нашего кино.

Какие главные месседжи несет этот фильм?

Главный месседж, который несет этот фильм, – это то, чтобы родители не забывали: их дети в первую очередь личности, а не их продолжение, или то, чего они хотят от этого мира. Мы, родители, не должны об этом забывать, навязывать свои желания и то, чего мы не достигли или не сделали в детстве. Мне кажется, еще один месседж – это то, чтобы родители не забывали и давали свободно развиваться детям в том направлении, в котором они хотят.

Чем для вас ценен этот проект?

Ценным является то, что я был несколько раз на веселых родительских собраниях, хотя в то же время фактически я не был на родительских собраниях. Также то, что я встретился со своими коллегами, поработал, нашел для себя новых людей, с которыми до того не работал. Было приятно, и остались прекрасные впечатления.



А сталкивались ли вы с проблемами в школьном возрасте?

У меня были очень счастливые школьные годы! С проблемами я там не сталкивался (улыбается – 24 Канал).

Будет ли 4 сезон "Женского доктора"?

Вы сам отец, ваша дочь снимается в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Хотели бы вы, чтобы дочь продолжила ваш актерский путь?

По поводу актерского пути моей дочери – это абсолютно не тайная позиция. Если она захочет совместить свою жизнь с этим, то я ее вполне поддержу. Если нет, тоже поддержу, ведь это ее жизнь и выбор. Но она хочет и имеет желание сниматься, поэтому пока что именно так.

Украинскому зрителю вы запомнились как мужественный, искренний мужчина, который мечтает искренне любить. А в каких ролях вы чувствуете наибольший вызов – драматических или комедийных?

Лично для меня тяжелее драматические роли. Комедийные роли, кажется, мне даются легче, потому что мне проще с ними справляться и жить. А драматические роли требуют большего внутреннего ресурса. Именно поэтому комедийные легче, а драматические – тяжелее.



Недавно состоялась премьера "Женского доктора. Новая жизнь". Новый сезон зрители ждали нетерпеливо, хотелось увидеть продолжение истории вашего героя. А планируете ли 4 сезон?

Насколько я знаю, продолжение четвертого сезона не планируется. Будем видеть, как оно будет, но пока нет.

В "Родительском собрании" также снимается Анастасия Цимбалару. Скучали ли по работе с ней на съемочной площадке?

Анастасия Цимбалару – прекрасная актриса, и с ней удобно работать. Рад был ее увидеть и поработать еще и в этом проекте. Хотя мы особо и не пересекались по сценарию, но я всегда рад прекрасным партнерам.

О скандальном фильме "раша гудбай"

Немало хейта полилось на фильм "раша гудбай", где вы сыграли главную роль, однако эту ленту достаточно длительное время активно смотрели, она долго держалась в гугл-трендах. По вашему мнению, в чем заключается важность таких проектов во времени войны?

По поводу "Раша Гудбай", мне кажется, что это хорошая сатира на этот проклятый "русский мир". И она, по моему мнению, неплохо вышла. Возможно, трейлер кого-то напугал, и люди начали хейтить проект. Там был неправильно смонтирован трейлер, я считаю. Не так, как нашему зрителю нужно было подавать. Но мне кажется, что само кино довольно неплохое. Это, еще раз подчеркиваю, неплохая сатира на всем нам известный "русский мир", поэтому с этого иногда тоже надо смеяться и иронизировать.

Какая из ваших последних ролей заставила вас пережить внутренний кризис? Если такие были, конечно.

Я не переживаю внутренних кризисов со своими ролями, разве что бывают тяжелые роли, которые требуют от тебя немалых усилий. Тогда ты выдыхаешься и морально, и физически, и теряешь силы. У меня такое было, я максимально потратил все силы, когда мы выпускали спектакль "Отелло" в театре на Левом берегу. У меня еще было параллельно три кинопроекта, и это было напряженно и физически, и морально.



Почему Исаенко не рассказывает о жене?

Благодаря своей харизматичности и таланту вы стали любимцем украинских женщин, однако ваше сердце занято. Почему не афишируете личную жизнь?

Я не скажу, что вообще не афиширую семейную жизнь. Я выставляю много фото с женой, с ребенком. Но все тонкости семейной жизни, я считаю, должны оставаться дома. Я не был сторонником рассказывать о каких-то благополучиях или проблемах нашей с Олесей и Марусей семейной жизни. Это моя личная позиция: моя жизнь личная, поэтому она и личная.

Какая самая сумасшедшая вещь, которую вы сделали в отношениях?

Честно, сумасшедших вещей я никаких не делал в личной жизни. Разве что на семейные праздники. До определенного периода времени у меня были или съемки, или театры. Эта карма была еще со школы, потому что на день рождения бабушки или мамы у меня обязательно была игра КВН или спортивные соревнования. Я не праздновал с семьей праздники, и у меня так еще со школы тянулось.

Был ли момент, когда работа разрушала ваши личные планы или отношения?

Отношения не разрушали, а планы разрушали очень часто. Планировали куда-то поехать или праздновать те же праздники, но появлялась перспективная работа. Я понимал, что сейчас надо чем-то пожертвовать: немножко семейными отношениями, для того, чтобы потом поехать в лучшее место или сделать что-то другое.



У вас бешеный график, однако, наверное, иногда хочется убежать от людей, побыть с родными. Есть ли у вас место в Украине, которое для вас "святое" и куда вы убегаете от всего?

Наверное, нет конкретного места, куда мы убегаем от этого бешеного графика. Когда есть отпуск или свободное время, то стараемся посмотреть как можно больше разных уголков Украины. Особое для меня место – это моя родина, Запорожье. Но сейчас, к сожалению, туда семьей я поехать не могу. Когда выпадает возможность, я езжу туда сам, потому что жена и ребенок боятся ехать.

Часто ли вас узнают на улице, во время отпусков? И не раздражает ли вас эта узнаваемость?

В отпусках узнают еще больше. Как-то в Киеве к этому люди относятся иначе, чем в других городах Украины. Например, на Березняках все знают, что я здесь живу, и со мной просто здороваются – без просьб "можно с вами сфотографироваться". Хотя я никогда не был противником такого. Если человеку это приносит искреннюю радость, то я охотно это сделаю. Но, например, был случай, когда поехали в людное место показать ребенку водопад в Яремче, и там уже был немного перебор, начало много людей фотографироваться. Не то чтобы это какой-то дискомфорт принесло, просто я понимал, что на это может уйти много времени, а мы еще хотели многое сделать в этот день. Я фотографировался, но старался это сделать как можно быстрее.



Какие фильмы советует посмотреть Андрей Исаенко?

С какими словами вы обратились бы к тем, кто критикует украинское кино?

"Критиковать легко, попробуйте сами". Надо поддерживать украинское кино! Много не очень качественных лент, но все равно мы еще на стадии обучения, это долгий процесс. Уже появляются классные сценаристы, поэтому все впереди. И вообще, искусство – это не объективное, а субъективное мнение: кому-то нравится, кому-то нет.

И завершающий вопрос. Какие фильмы или сериалы вы бы советовали нашим читателям посмотреть осенью?

Посоветовал бы вашим читателям посмотреть: "Родительское собрание", "Ты космос", "Серые пчелы", "Война глазами животных".