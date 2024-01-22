Узнайте, какими деталями своей карьеры поделился известный украинский актер. Но действительно ли в шоубизнес можно попасть только через кровать.

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Андрей Исаенко рассказал о неоднозначных предложениях в кино

Исаенко рассказал, что раньше, в начале карьеры, когда актер только переехал в Киев, ему делали странные предложения, но прямо никто ничего не говорил. Потому Андрей лишь предположил, что от него хотели.

Когда-то давным-давно намекали на такое, когда я только переехал в Киев. Предлагали уехать покататься, а потом меня позовут на кастинг. Но я от этого отказался,

– поделился актер.

Он отметил, что не в состоянии полностью подтвердить или опровергнуть эти слухи, поскольку не владеет информацией о том, как это происходит у других. Однако он пошутил, что однажды ему тоже удалось попасть в кино через кровать.

Я так могу сказать только о жене. Она режиссер, поэтому можно сказать, что я получил роль через кровать,

– сказал Исаенко.

Андрей Исаенко – известный украинский актер

Исаенко точно не тот актер, которому пришлось доходить до крайностей, чтобы получить желаемую роль. Харизма и талант Андрея говорят сами за себя, поэтому этот актер стал популярен благодаря своей великолепной игре на экранах, которую обожают украинские зрители.

Среди известнейших лент, в которых сыграл Андрей Исаенко: "Киборги", "Щедрик", "Казаки. Абсолютно лживая история". Но самые последние: сериалы "Женский врач. Новая жизнь" и "Новогодняя кувырком".

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