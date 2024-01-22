Дізнайтесь, якими деталями про свою кар'єру поділився відомий український актор. Та чи дійсно у шоубізнес можна потрапити лише через ліжко.

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Андрій Ісаєнко розповів про неоднозначні пропозиції в кіно

Ісаєнко розповів, що раніше, на початку кар'єри, коли актор лише переїхав до Києва, йому робили дивні пропозиції, утім, прямо ніхто нічого не казав. Тому Андрій лише припустив, що від нього хотіли.

Колись давним-давно мені натякали на таке, коли я тільки переїхав до Києва. Пропонували поїхати покататися, а потім мене покличуть на кастинг. Але я від цього відмовився,

– поділився актор.

Він зауважив, що не в змозі повністю підтвердити чи спростувати ці чутки, оскільки не володіє інформацією про те, як це відбувається в інших. Проте, він пожартував, що одного разу йому теж вдалося потрапити до кіно через ліжко.

Я так можу сказати тільки про дружину. Вона режисерка, тому можна сказати, що я отримав роль через ліжко,

– сказав Ісаєнко.

Андрій Ісаєнко – відомий український актор

Ісаєнко точно не є тим актором, якому довелось доходити до крайнощів, аби отримати бажану роль. Харизма та талант Андрія говорять самі за себе, тому цей актор став популярним завдяки своїй чудовій грі на екранах, яку обожнюють українські глядачі.

Серед найвідоміших стрічок, у яких зіграв Андрій Ісаєнко: "Кіборги", "Щедрик", "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Та найновіші: серіали "Жіночий лікар. Нове життя" та "Новорічна шкереберть".

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