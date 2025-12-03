Главный актер "Женского доктора" честно признался, сколько тратит на жизнь в Киеве

Известного украинского актера Андрея Исаенко зрители знают по ролям в фильмах "Женский доктор. Новая жизнь", "Киборги" и многих других. Он откровенно рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

Актер входит в десятку самых популярных украинских звезд. В материале 24 Канала со ссылкой на Радио Люкс рассказываем, сколько средств Андрей Исаенко тратит на жизнь в Киеве.

Сколько денег тратит Андрей Исаенко на жизнь в Киеве?

Андрей Исаенко рассказал, что сейчас его минимальные ежемесячные расходы на жизнь в Киеве составляют около полутора тысяч долларов. Актер отметил, что этой суммы в целом должно хватить на семью, однако комфортнее было бы иметь больший бюджет.

По его словам, он намеренно называет минимальные цифры, чтобы не раздражать людей, которые вынуждены жить на значительно меньшие зарплаты. Исаенко также признался, что ему трудно представить, как много украинцев сейчас выживают при нынешних ценах.

Интервью Андрея Исаенко: смотрите видео онлайн

Он подчеркнул, что для комфортной жизни в Киеве необходимо иметь возможность обеспечить ребенку все потребности, как и создать надлежащие условия для себя. Также актер уточнил, что его ребенок учится не в частном, а в государственном учебном заведении – в начальной школе на Березняках.

Исаенко считает, что крайне важно уметь откладывать средства, и пока ему это удается. По его словам, сбережения нужны для того, чтобы в будущем иметь возможность что-то приобрести, реализовать запланированное, кому-то помочь или просто чувствовать себя уверенно в случае вынужденной паузы в работе и не волноваться за завтрашний день.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Андрея Исаенко?

Андрей Исаенко – один из самых популярных украинских актеров, которого все точно видели в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Однако он также сыграл и во многих других лентах. Среди них такие кинопроекты: