Война никого не жалеет: на фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко
Источник:Дарья Орехова
Ужасное известие о смерти сообщила супруга Андрея Павленко. Дарья Орехова написала щемящий пост в фейсбуке.
Никаких деталей о гибели Героя пока неизвестно. Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже. Читайте, что написала жена покойного защитника Украины в публикации.
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На фронте погиб известный актер Андрей Павленко
Об этом написала жена героя Дарья Орехова, отметив, что, к сожалению, война забирает лучших. У Павленко осталось двое детей.
Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый,
– написала жена Андрея Павленко.
Олесь Кацион, украинский актер, также отреагировал на ужасное известие. Он отметил, что Павленко был одаренным актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.
Любящий отец и патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал,
– добавил он.
Также с разрешения родных он опубликовал отрывок из последнего стихотворения Андрея Павленко под названием "Мгновение".
Погиб Андрей Павленко: фильмография актера
Андрей Павленко снялся во многих фильмах, которые обожают зрители. Среди них такие:
- "Женский врач",
- "Письмо ожидания",
- "Девять жизней Нестора Махно",
- "Страсти по Чапаю",
- "Оборотень в погонах",
- "Фото на документы",
- "Сашка" и другие.