Война никого не жалеет: на фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

Ужасное известие о смерти сообщила супруга Андрея Павленко. Дарья Орехова написала щемящий пост в фейсбуке.

Никаких деталей о гибели Героя пока неизвестно. Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже. Читайте, что написала жена покойного защитника Украины в публикации.

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На фронте погиб известный актер Андрей Павленко

Об этом написала жена героя Дарья Орехова, отметив, что, к сожалению, война забирает лучших. У Павленко осталось двое детей.

Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый,

– написала жена Андрея Павленко.

Олесь Кацион, украинский актер, также отреагировал на ужасное известие. Он отметил, что Павленко был одаренным актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.

Любящий отец и патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал,

– добавил он.

Также с разрешения родных он опубликовал отрывок из последнего стихотворения Андрея Павленко под названием "Мгновение".

Погиб Андрей Павленко: фильмография актера

Андрей Павленко снялся во многих фильмах, которые обожают зрители. Среди них такие: