Жодних деталей про загибель героя поки що невідомо. Орєхова зазначила, що дату прощання з Андрієм вона напише пізніше. Читайте, що написала дружина покійного захисника України у публікації.

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На фронті загинув відомий актор Андрій Павленко

Про це написала дружина героя, Дарія Орєхова, зазначивши, що, на жаль, війна забирає найкращих. У Павленка залишилось двоє дітей.

Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий,

– написала дружина Андрія Павленка.

Олесь Каціон, український актор, також відреагував на жахливу звістку. Він відзначив, що Павленко був обдарованим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

Люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав,

– додав він.

Також з дозволу рідних він опублікував уривок з останнього вірша Андрія Павленка під назвою "Мить".

Загинув Андрій Павленко: фільмографія актора

Андрій Павленко знявся у багатьох фільмах, які обожнюють глядачі. Серед них такі: