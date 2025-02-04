Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Многие актеры выразили просьбу о его отстранении, однако, в департамент также поступили обращения от других работников театра, которые поддерживают Билоуса и выражают готовность защищать его позицию.

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КГГА выясняет, есть ли сейчас основания для отстранения художественного руководителя Молодого театра Белоуса: что известно

В департаменте культуры Киевской городской государственной администрации сообщили, что получили два официальных обращения от коллектива Молодого театра относительно ситуации с Андреем Билоусом. Первое обращение, подписанное 46 работниками театра, содержит требование отстранить или уволить режиссера после того, как против него были выдвинуты обвинения в домогательствах.

Зато второе обращение, которое было подписано 94 работниками Молодого театра, выражает поддержку Билоусу и призывает оставить его в должности. Подписанты этого письма настаивают, что режиссер имеет право продолжать выполнять свои обязанности, поскольку они не верят в обвинения, что были выдвинуты в его адрес.

В департаменте культуры КГГА объяснили, что сейчас рассматриваются оба обращения, предоставленные коллективом Молодого театра, и уже была инициирована встреча с работниками театра для более детального рассмотрения ситуации.

Департамент также уточнил, что отстранение работника от исполнения обязанностей может быть осуществлено только в соответствии с нормами, определенных статьей 46 Кодекса Законов о Труде Украины. Однако такое решение может быть принято только после всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств дела и с учетом всех факторов.

Между тем ситуация с Андреем Билоусом вызвала широкий резонанс в украинской театральной среде. Более 20 театров из разных уголков страны выразили свою поддержку тем, кто пострадал от возможных домогательств, и отметили важность обсуждения этого вопроса в обществе.

В чем обвиняют Андрея Билоуса