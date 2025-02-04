Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Багато акторів висловили прохання про його відсторонення, однак, до департаменту також надійшли звернення від інших працівників театру, які підтримують Білоуса та висловлюють готовність захищати його позицію.

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КМДА з'ясовує, чи є нині підстави для відсторонення художнього керівника Молодого театру Білоуса: що відомо

У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, що отримали два офіційних звернення від колективу Молодого театру стосовно ситуації з Андрієм Білоусом. Перше звернення, підписане 46 працівниками театру, містить вимогу відсторонити або звільнити режисера після того, як проти нього були висунуті звинувачення в домаганнях.

Натомість друге звернення, яке було підписане 94 працівниками Молодого театру, виражає підтримку Білоусу та закликає залишити його на посаді. Підписанти цього листа наполягають, що режисер має право продовжувати виконувати свої обов'язки, оскільки вони не вірять у звинувачення, що були висунуті на його адресу.

У департаменті культури КМДА пояснили, що наразі розглядаються обидва звернення, надані колективом Молодого театру, і вже була ініційована зустріч з працівниками театру для детальнішого розгляду ситуації.

Департамент також уточнив, що відсторонення працівника від виконання обов'язків може бути здійснене лише відповідно до норм, визначених статтею 46 Кодексу Законів про Працю України. Однак таке рішення може бути прийняте тільки після всебічного та об'єктивного вивчення всіх обставин справи та з урахуванням усіх факторів.

Тим часом ситуація з Андрієм Білоусом спричинила широкий резонанс в українському театральному середовищі. Понад 20 театрів з різних куточків країни висловили свою підтримку тим, хто постраждав від можливих домагань, і зазначили важливість обговорення цього питання в суспільстві.

У чому звинувачують Андрія Білоуса