Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Олександри. Мироненко стала ще однією з ексстуденток, які нарешті вирішили не мовчати та говорити про цю проблему у навчальних закладах.

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Олександра Мироненко про психологічне насильство Лева Сомова

Олександра Мироненко зробила пост у фейсбуці, в якому детально описала все, що їй довелося пережити під час навчання на курсі Лева Сомова. Вона поділилася своїм досвідом, розповівши, як викладач дозволяв собі грубу лексику та проявляв абсолютно непрофесійну поведінку під час занять.

Акторка згадала, як на першому занятті, коли вони тільки потрапили до університету, майстер зібрав їх і сказав: "Как же я вас всех ненавижу". Спочатку Олександра подумала, що це був лише жарт. Але з часом вона зрозуміла, що це не просто слова. Акторка зазначила, що навіть не могла уявити, яке пекло чекає її протягом наступних трьох років навчання.

Чим більше він нас дізнавався, тим більше дозволяв собі "відвертості", слова "Вы – ур*ды" "Вы – курс г*вна" "Профнепригодная бл*дь" "Вы ох**ли" ми чули постійно, але, коли ти маленька дівчинка, ти нівелюєш такі штуки, бо думаєш, що це він просто злий зараз, але потім буде все добре. Не буде,

– каже Мароненко.

З її слів, Лев Сомов дозволяв собі вчинки, які були неприпустимими навіть для викладача. Він міг плюнути студентам в обличчя або ж кидати в них пляшки з водою.

"Він встає зі свого крісла йде до дівчинки й каже "Вот сейчас я буду твой партнер, и ты должна повернуться ко мне головой и показать удивление" вони почали грати сценку й ось прийшов момент повороту голови. І Лев Миколайович Сомов з усім його талантом та віддачею плює дівчинці в обличчя. Час зупиняється у дівчинки шок і тут слова: "Вот имено такое мне нужно было удивление"", – написала Олександра.

За словами Олександри Мироненко, студенти часто виконували забаганки Лева Сомова, аби уникнути його гніву. Вони змушені були купувати йому цигарки, приносити речі, а також купувати зефір – все це ставало частиною їхнього щоденного життя в університеті.

Однак особливо Сомова дратували особисті стосунки студентів.

Якщо Сомов дізнається, що у когось стосунки, ти автоматично ставав його ворогом. А ворогів заведено знищувати, що він і робив. Я бачила ситуації, коли він дізнався, що його "улюбленці" зустрічаються. Він покарав їх найстрашнішим, що може бути для студента – ігнорував і не випускав їх на сцену місяцями, не дивився на них. Але перед цим він кричав, особливо на дівчину, ніби вона така спокусниця і це вона винна: "Вы только тр**аться хотите, твари вы",

– пригадує Олександра.

Зі слів акторки, Сомов часто дозволяв собі критикувати зовнішній вигляд студентів. Спочатку він говорив Олександрі, що якщо вона не схудне, то буде грати тільки ролі "мамок або колгоспних працівників". Згодом взагалі перестав звертатися до неї на ім'я і почав називати її "Толстая жопа" або "Толстожопик", поки вона не схудне.

За кожну провину студентки він наголошував, що її зовнішність є перешкодою для професійного розвитку. Це призвело до того, що Олександра почала серйозно занепадати, перестала їсти й зосередилася тільки на виснажливих тренуваннях, сподіваючись на швидкий результат, щоб задовольнити вимоги Сомова і довести, що вона стала худою. Акторка почала пити ліки для схуднення і навіть змушена була викидати їжу, яку передавали їй батьки, а коли в неї були зриви й вона їла, то швидко бігла до вбиральної, зав'язувала волосся і викликала блювання.

Коли Олександра нарешті схудла, Сомов почав хвалити її, звертатися до неї на ім'я і навіть рекомендувати іншим дівчатам дізнатися, як їй вдалося схуднути. Однак, дивлячись на них, акторка казала: "Тобі це не треба, будь ласка, не роби так, як я". Коли вона досягла критичної ваги, Сомов запитав її: "Мироненко, а коли ти не будеш на дієті?" На що Олександра відповіла: "Коли ви скажете досить".

Олександра Мироненко подякувала всім, хто був поряд з нею в цей складний період її життя та надавав підтримку. Акторка також зазначила, що якщо хтось зараз потребує допомоги та підтримки, вона готова бути опорою для тих, хто переживає подібні труднощі. Вона впевнена, що люди, які вдаються до маніпуляцій, принижень та насильства, не мають жодного права перебувати в ролі викладачів або наставників, адже такі вчинки не можуть бути виправдані жодними обставинами.