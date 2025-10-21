Укр Рус
По подозрению в изнасиловании студенток: продолжаются обыски экс-директора Молодого театра Билоуса
21 октября, 10:53
2

По подозрению в изнасиловании студенток: продолжаются обыски экс-директора Молодого театра Билоуса

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • 21 октября 2025 года проводятся обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Билоуса по подозрению в изнасиловании студенток.
  • Ранее Билоуса обвиняли в сексуальных домогательствах студенткой Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

21 октября 2025 года правоохранители проводят обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Белоуса. Против него ранее выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах.

Обыски идут по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

Продолжаются обыски скандального Андрея Билоуса: что известно?

В январе 2025 года студентка Киевского национального университета имени Карпенко-Карого обвинила режиссера и директора Молодого театра Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.

Сейчас же у бывшего директора продолжаются обыски по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом "Украинской правде" сообщили правоохранительные органы. Сейчас других подробностей не разглашают.


Правоохранительные органы обыскивают Билоуса / Фото Украинская правда

Кстати, на днях стало известно, что Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, открывает свой театр. Подробности – по ссылке.

Что предшествовало?

  • Бывшая студентка университета имени Карпенко-Карого обнародовала анонимное видео, в котором обвинила преподавателя Билоуса в сексуальных домогательствах.
  • По словам девушки, Билоус ставил неуместные вопросы, присылал фото интимного характера других студенток и настойчиво просил делать то же самое.
  • После публичной огласки университет отстранил Билоуса от преподавания.
  • Актеры и работники Молодого театра обратились в КГГА с коллективным заявлением, требуя его увольнения.
  • 14 мая 2025 Андрей Белоус добровольно оставил должность директора и художественного руководителя Молодого театра – соответствующий приказ подписал Департамент культуры КГГА.
  • А теперь Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах, открывает свой театр, под названием Dark Club Theatre.