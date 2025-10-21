По подозрению в изнасиловании студенток: продолжаются обыски экс-директора Молодого театра Билоуса
- 21 октября 2025 года проводятся обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Билоуса по подозрению в изнасиловании студенток.
- Ранее Билоуса обвиняли в сексуальных домогательствах студенткой Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
21 октября 2025 года правоохранители проводят обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Белоуса. Против него ранее выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах.
Обыски идут по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.
Продолжаются обыски скандального Андрея Билоуса: что известно?
В январе 2025 года студентка Киевского национального университета имени Карпенко-Карого обвинила режиссера и директора Молодого театра Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.
Сейчас же у бывшего директора продолжаются обыски по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом "Украинской правде" сообщили правоохранительные органы. Сейчас других подробностей не разглашают.
Кстати, на днях стало известно, что Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, открывает свой театр. Подробности – по ссылке.
Что предшествовало?
- Бывшая студентка университета имени Карпенко-Карого обнародовала анонимное видео, в котором обвинила преподавателя Билоуса в сексуальных домогательствах.
- По словам девушки, Билоус ставил неуместные вопросы, присылал фото интимного характера других студенток и настойчиво просил делать то же самое.
- После публичной огласки университет отстранил Билоуса от преподавания.
- Актеры и работники Молодого театра обратились в КГГА с коллективным заявлением, требуя его увольнения.
- 14 мая 2025 Андрей Белоус добровольно оставил должность директора и художественного руководителя Молодого театра – соответствующий приказ подписал Департамент культуры КГГА.
- А теперь Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах, открывает свой театр, под названием Dark Club Theatre.