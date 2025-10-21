21 октября 2025 года правоохранители проводят обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Белоуса. Против него ранее выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах.

Обыски идут по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

Продолжаются обыски скандального Андрея Билоуса: что известно?

В январе 2025 года студентка Киевского национального университета имени Карпенко-Карого обвинила режиссера и директора Молодого театра Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.

Сейчас же у бывшего директора продолжаются обыски по подозрению в изнасиловании студенток. Об этом "Украинской правде" сообщили правоохранительные органы. Сейчас других подробностей не разглашают.



Правоохранительные органы обыскивают Билоуса / Фото Украинская правда

Кстати, на днях стало известно, что Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, открывает свой театр. Подробности – по ссылке.

Что предшествовало?