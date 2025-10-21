Укр Рус
Кіно Кіноновини За підозрою у зґвалтуванні студенток: тривають обшуки ексдиректора Молодого театру Білоуса
21 жовтня, 10:53
2

За підозрою у зґвалтуванні студенток: тривають обшуки ексдиректора Молодого театру Білоуса

Ольга Паньків
Основні тези
  • 21 жовтня 2025 року проводяться обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса за підозрою в зґвалтуванні студенток.
  • Раніше Білоуса звинувачували у сексуальних домаганнях студенткою Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

21 жовтня 2025 року правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса. Проти нього раніше висували звинувачення у сексуальних домаганнях.

Обшуки йдуть за підозрою в зґвалтуванні студенток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську правду.

Радимо Після 40 мільйонів у прокаті: найкасовіший український фільм отримає продовження

Тривають обшуки скандального Андрія Білоуса: що відомо?

У січні 2025 року студентка Київського національного університету імені Карпенка-Карого звинуватила режисера та директора Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. 

Нині ж у колишнього директора тривають обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток. Про це "Українській правді" повідомили правоохоронні органи. Наразі інших подробиць не розголошують.


Правоохоронні органи обшукують Білоуса / Фото Українська правда

До речі, днями стало відомо, що Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр. Подробиці – за посиланням

Що передувало?

  • Колишня студентка університету імені Карпенка-Карого оприлюднила анонімне відео, у якому звинуватила викладача Білоуса у сексуальних домаганнях.
  • За словами дівчини, Білоус ставив недоречні запитання, надсилав фото інтимного характеру інших студенток і наполегливо просив робити те саме.
  • Після публічного розголосу університет відсторонив Білоуса від викладання.
  • Актори та працівники Молодого театру звернулися до КМДА з колективною заявою, вимагаючи його звільнення.
  • 14 травня 2025 року Андрій Білоус добровільно залишив посаду директора та художнього керівника Молодого театру – відповідний наказ підписав Департамент культури КМДА.
  • А тепер Андрій Білоус, звинувачений у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр, під назвою Dark Club Theatre.