21 жовтня 2025 року правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса. Проти нього раніше висували звинувачення у сексуальних домаганнях.

Обшуки йдуть за підозрою в зґвалтуванні студенток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську правду.

Тривають обшуки скандального Андрія Білоуса: що відомо?

У січні 2025 року студентка Київського національного університету імені Карпенка-Карого звинуватила режисера та директора Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Нині ж у колишнього директора тривають обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток. Про це "Українській правді" повідомили правоохоронні органи. Наразі інших подробиць не розголошують.



Правоохоронні органи обшукують Білоуса / Фото Українська правда

До речі, днями стало відомо, що Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр. Подробиці – за посиланням.

Що передувало?