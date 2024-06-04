4 самых популярных фильма с Анджелиной Джоли

Карьера Анджелины Джоли наполнена разнообразными и увлекательными проектами, начиная от остросюжетных боевиков и заканчивая трогательными драмами. Киноманы всегда с нетерпением ждали новых ролей актрисы и фактически каждый проект с ее участием становился популярным.

Редакция Кино 24 подготовила 4 лучшие фильмы, в которых снялась потрясающая Анджелина Джоли. Каждая из этих лент получила положительные отзывы от ценителей кино.

Смотрите также Сияет в каждой роли: фильмы с талантливой Джулией Робертс

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Эта лента расскажет об отважной Ларе Крофт, умелого археолога. Благодаря своему уму, дерзости и храбрости она готова принять любой вызов. От борьбы с врагами до разгадки древних тайн, Лара делает все со стилем.

По сюжету, расследуя загадочное исчезновение своего отца, девушка находит таинственные часы, являющиеся ключом к поискам Треугольника Света, который способен повернуть время вспять. В предсмертном письме, лорд Крофт просит свою дочь уничтожить опасный артефакт, зная, что за ним устроят охоту члены сообщества Иллюминатов..

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит"

Этот удивительный фильм с Джоли однозначно можно назвать культовым и едва ли не самым популярным в карьере актрисы.

Джон и Джейн могут показаться обычной парой, живущей в пригороде, но на самом деле они высококвалифицированные наемные убийцы. Их брак переживает не лучшие времена, но все становится чрезвычайно интересным, когда им обоим поручают ликвидировать одну и ту же мишень. Во время случайной встречи они узнают о тайной жизни друг друга и должны преодолеть проблемы доверия, чтобы возродить свою любовь.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искушение"

События фильма разворачиваются в Кубе в 19-м веке. Здесь зритель встретит состоятельного и лихого Луиса Антонио Варгаса, человека, который занимается торговлей кофе. Несмотря на то, что Луис не был женат, он решает, что пришло время связать себя узами брака, и положил глаз на очаровательную американку, с которой он познакомился через письма, Джулию Рассел.

Когда она приезжает на Кубу, Луис ошеломлен ее красотой, потому что ожидал увидеть совсем другую женщину. Так, пора решила жениться, и, кажется, все идет гладко, пока Джулия внезапно не исчезает, оставляя за собой след обмана и украденных вещей. Оказывается, что Джулия не та, за кого себя выдавала. На самом деле она является дерзкой авантюристкой Бонни Касл. Несмотря на этот поступок, Луис отправляется на ее поиски, чтобы простить ей все грехи. Но найдет ли он ее и, стоило ли это того?

"Искушение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Особо опасный"

В этой увлекательной истории главный герой Уэсли Гибсон – обычный офисный работник. Мужчина работает на работе, где босс его ни во что не ставит, а его подружка изменяет ему. Однако в жизни парня происходит неожиданный поворот, когда он попадает в секретную группу, известную как "Братство" – тайное общество киллеров. За его обучение возьмется опытная наставница Фокс, и тогда жизнь Гибсона кардинально изменится.

"Особо опасен": смотрите онлайн трейлер фильма

Анджелина Джоли поддерживает Украину: основное