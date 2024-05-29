Кино 24 подготовило 4 кинопроекта, в которых сыграла Джулия Робертс. В каждом из этих фильмов трудно оторвать взгляд от харизмы и большого таланта актрисы.

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"Красавица"

Успешный и красивый мужчина Эдвард готовится к важным переговорам.

Однако у него освободился вечер и он решил покататься незнакомыми улочками на своем роскошном авто. Именно в этот вечер он встречает проститутку Вивьен. У финансиста общение с девушкой вызывает странные чувства, которые не могут оставить его равнодушным к ней.

Вивьен очень искренняя девушка, в которой нет ни одной тени лукавства. На мгновение Эдвард даже забывает о профессии девушки, а она же в свою очередь очарована добротой незнакомого мужчины, который встретился ей на пути. После проведенной ночи Эдвард хочет заключить необычную сделку с красавицей. Мужчина предлагает оплатить наличными компанию Вивьен на время его пребывания в городе. Девушка же не видит причин не согласиться.

"Красотка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сбежавшая невеста"

Главная героиня – красивая Мэгги Карпентер имеет страх перед замужеством. Каждый раз, когда дело доходит до того, чтобы пойти под венец, она убегает прямо со свадьбы. Так, за плечами у Мэгги 3 неудачные церемонии.

Вот уже пришло время 4 свадьбы для девушки. Именно в этот период в ее городок приезжает журналист Айк, который намерен написать о Мэгги разоблачительную статью. Однако и ему не суждено устоять перед чарами красавицы.

"Сбежавшая невеста": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ешь, молись, люби"

По сюжету, Элизабет Гилберт недавно развелась с мужем. Их расставание было далеко не легким и женщина решает полностью изменить свою жизнь.

Поэтому она отправляется в собственное путешествие по миру, чтобы снова открыть любовь к жизни и начать все с чистого листа. Сначала Элизабет прибывает в Италию, где наслаждается вкусными блюдами и понимает, что счастье даже в таких маленьких деталях способно изменить жизнь. Впоследствии она отправляется в Индию. В этой стране женщина учится молиться и смотреть на жизнь совсем под другим углом. А вот после этого следующим местом для посещения она выбирает Индонезию, чтобы приобрести гармонии. И в конце своего пути она найдет не только душевное равновесие, но и новую любовь, которая будет кардинально отличаться от предыдущих отношений.

"Ешь, молись, люби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Билет в рай"

Молодая девушка Лили познакомилась с Геде во время отдыха на Бали. Между молодыми людьми зародилось прекрасное чувство – любви. В конце концов, пара решила пожениться. На праздник Лили пригласила своих родителей – Дэвида, которого сыграл Джордж Клуни и Джорджию в исполнении Джулии Робертс. Они давно разведены и хотели бы никогда больше не видеть друг друга.

Так, бывшие супруги встретились на борту самолета и во время перелета на Бали имели достаточно времени для общения. Возможно, у них есть много противоречивых моментов, но кое о чем у них одно мнение на двоих – их дочери не стоит бросать распланированную на годы вперед жизнь ради спонтанной любви.

Все мы привыкли, что родители невесты радуются за свою дочь во время свадьбы, однако эти двое будут делать все, чтобы бракосочетание не состоялось.

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты из биографии Джулии Робертс