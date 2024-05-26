Кино 24 подготовило 4 фильма, которые погружают в мир нежных чувств с нотками веселья. Поэтому возьмите что-то вкусненького и готовьтесь посмеяться от души и разделить этот момент вместе с любимым человеком.

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"Люблю тебя ненавидеть"

В центре сюжета оказываются Беа (Сидни Суини) и Бен (Глен Пауэлл), которые сначала ненавидели друг друга. Они познакомились еще студентами и сначала нашли общий язык, и даже больше – понравились друг другу, но неудачное первое свидание привело к многолетней вражде. Впоследствии они встречаются на свадьбе друзей в Австралии, и сказать, что они были на 7 небе от счастья от их встречи невозможно. Однако обстоятельства сложились так, что обоим пришлось изображать из себя влюбленных. Но они не знали, что притворство приведет к тому, что между ними пролетят настоящие искры. Не успели они и глазом моргнуть, как оказались в вихре эмоций любви.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пара на праздники"

Во время первой встречи главные герои Слоан и Джексон не совсем поладили – они даже немного поссорились, пытаясь обменяться подарками в магазине. Но не стоит волноваться, ведь в конце концов, они нашли взаимопонимание, поскольку их знакомство оказалось обоим на руку. Слоан, которая устала от назойливых родственников, пытавшихся свести ее с кем-то или напомнить о ее статусе одинокой девушки, и Джексон, поклонник непринужденных отношений с противоположным полом, каждому из них нужна была пара на праздники, чтобы избежать нежелательных вопросов. Поэтому они договорились составлять друг другу компанию на мероприятиях без всяких чувств и симпатий. Но придержатся ли они своего плана?

"Пара на праздники" : смотрите онлайн трейлер фильма

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"Безумно богатые азиаты"

Главная героиня Рэйчел Ву – американка с китайскими корнями, которая уже в течение 2 лет встречается с очаровательным Ником Янгом из Сингапура. Когда он получает приглашение на свадьбу старого друга, это приводит к тому, что Рэйчел уезжает с любимым на его родину. Девушка понимает, что пора познакомиться с родней парня и с нетерпением ждет встречи с ней. Но она не знала, что Ник происходит из состоятельной семьи. В дополнение ко всему, строгая и властная мать Ника не слишком в восторге от их отношений.

"Безумно богатые азиаты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Предложение"

Влиятельному книжному редактору Маргарет Тейт (в исполнении непревзойденной Сандры Баллок) приходит тревожная новость. Женщина оказалась в затруднительном положении, ведь ей грозит депортация в Канаду. Поэтому она убеждает собственного ассистента Эндрю Пакстона (Райан Рейнольдс) жениться на ней, чтобы этого избежать.

Уговорить его было еще той сложной задачей для Маргарет. Но в конце концов мужчина приходит на помощь, соглашаясь на ее авантюру. Так, Эндрю зовет женщину на день рождения своей бабушки. Во время их путешествия и во время пребывания в доме родителей Эндрю на парочку ждет ряд забавных и трогательных приключений.

"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

Любой из этих фильмов однозначно обеспечит атмосферный вечер с вашей второй половинкой. Приятного вечернего киносеанса!