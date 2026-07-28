По информации HELLO , специалист по кибербезопасности Джеремая Фаулер наткнулся в открытом доступе на базу данных, связанную с кинофестивалем Tribeca. Внутри – более 666 тысяч записей с личными данными людей за 2019–2026 годы.



Дженнифер Лоуренс / Фото Getty images



Среди имен, якобы фигурировавших в файлах: Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе, Морган Фримен, Рами Малек, Ева Мендес.

Особую обеспокоенность вызвал файл с папкой Contacts, где насчитывалось более 13,5 тысяч записей. Речь шла об именах, электронных адресах, номерах телефонов и других контактных данных – то есть именно то, от чего любой PR-менеджер просыпается в холодном поту.

Впрочем, в Tribeca Festival ситуацию комментируют спокойно: по их словам, личные контакты звезд раскрыты не были, а большинство информации касалось рабочих адресов, PR-команд, агентов и менеджеров – то есть данных, которые и так давно не тайна.

Похоже, на этот раз больше всего пострадала не конфиденциальность звезд, а нервная система их пиарщиков. Ведь именно они, по всей вероятности, первыми получили десятки лишних писем и звонков после новости об утечке.

К слову, еще недавно поклонники обсуждали не кибербезопасность, а личную жизнь Анджелины Джоли . Актриса впервые за долгое время честно ответила, готова ли снова впустить любовь в свою жизнь.