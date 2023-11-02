Ранее Джоли писала, что атаки ХАМАСа против израильского гражданского населения 7 октября никак не оправдывают невинные жертвы в Газе. Читайте, что теперь сказала актриса о ситуации с авиаударами Израиля.
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Анджелина Джоли не поддерживает совершаемые Израиль авиаудары.
Актриса возмущена из-за сложившейся ситуации и публично выражает свою критику. Джоли говорит, что это все умышленная бомбардировка населения, оказавшаяся в ловушке, которой некуда бежать и это ужасно.
Газа была тюрьмой под открытым небом в течение почти двух десятилетий и быстро превращается в братскую могилу,
– говорится в новой публикации Анджелины Джоли.
Актриса подчеркнула, что среди жертв этих событий 40% – это дети. Ее возмущает факт, что гражданские жители Газы становятся жертвами коллективного наказания и дегуманизации, вероятно, лишены доступа к пище, медикаментам и гуманитарной помощи, вопреки международному праву.
Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений.
– дополнила Джоли.
Подписчики актрисы, поддерживающие Палестину, поблагодарили Джоли за такое публичное заявление:
- "Благослови вас Бог. Прекратите апартеид. Это бесчеловечно".
- "Наконец. Спасибо вам за то, что высказались. Я ждала вашего заявления, ведь вы были одним из тех, кто вдохновлял меня быть смелым и отважным".
- "Анджелино, спасибо тебе за то, что ты человек. Спасибо за то, что видишь правду".
- "Спасибо, что используете свои соцсети для спасения человечества. Вы являетесь настоящим лидером человеческого активизма и образцовым человеком в своей доброте".