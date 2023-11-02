Ранее Джоли писала, что атаки ХАМАСа против израильского гражданского населения 7 октября никак не оправдывают невинные жертвы в Газе. Читайте, что теперь сказала актриса о ситуации с авиаударами Израиля.

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Анджелина Джоли не поддерживает совершаемые Израиль авиаудары.

Актриса возмущена из-за сложившейся ситуации и публично выражает свою критику. Джоли говорит, что это все умышленная бомбардировка населения, оказавшаяся в ловушке, которой некуда бежать и это ужасно.

Газа была тюрьмой под открытым небом в течение почти двух десятилетий и быстро превращается в братскую могилу,

– говорится в новой публикации Анджелины Джоли.

Актриса подчеркнула, что среди жертв этих событий 40% – это дети. Ее возмущает факт, что гражданские жители Газы становятся жертвами коллективного наказания и дегуманизации, вероятно, лишены доступа к пище, медикаментам и гуманитарной помощи, вопреки международному праву.

Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений.

– дополнила Джоли.

Подписчики актрисы, поддерживающие Палестину, поблагодарили Джоли за такое публичное заявление: