Появился паралич, – Анджелина Джоли призналась, как развод повлиял на ее здоровье
Источник:The Wall Street Journal
Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что развод с Брэдом Питтом существенно повлиял на ее физическое и эмоциональное здоровье.
Читайте в материале, как разрыв с мужчиной сказался на здоровье Анджелины и как организм актрисы реагирует на стресс.
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Анджелина Джоли рассказала о проблемах со здоровьем
Голливудская актриса поделилась тем, что стресс из-за развода с Брэдом Питтом оказал большое влияние на ее физическое и ментальное здоровье. Из-за этого у нее возник паралич Белла (паралич лицевого нерва).
Мой организм очень сильно реагирует на стресс. Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла,
– сказала актриса.
Анджелина Джоли поделилась тем, что после развода рассматривала возможность завершения актерской карьеры и переезда с детьми в Камбоджу, где она имеет свое имение. Однако звезда еще не может воплотить эти планы.
Анджелина Джоли до сих пор судится с Брэдом Питтом
На этот момент Джоли не имеет возможности переехать с детьми в другое место, поскольку до сих пор продолжаются судебные тяжбы с ее экс-мужчиной.
Это часть случившегося после моего развода. Я упустила возможность жить и путешествовать так же свободно. Я выросла в довольно маленьком месте. Из всех мест в мире Голливуд является наименее здоровым,
– отметила Анджелина.
По словам актрисы, после развода ее социальное окружение ощутимо уменьшилось. Сейчас она тратит много времени на общение с детьми и беженцами, о которых она заботится уже много лет.
Я поняла, что мои самые близкие друзья – беженцы. Наверное, четверо из шести человек, с которыми я близко общаюсь – это женщины, пережившие войну и конфликт,
– призналась Джоли.