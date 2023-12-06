Читайте в матеріалі, як розрив з чоловіком позначився на здоров'ї Анджеліни і як організм акторки реагує на стрес.

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Анджеліна Джолі розповіла про проблеми зі здоров'ям

Голлівудська акторка поділилась тим, що стрес через розлучення з екскоханим Бредом Піттом дуже вплинув на її фізичне та ментальне здоров'я. Через це у неї виник параліч Белла (параліч лицьового нерва).

Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла,

– сказала акторка.

Анджеліна Джолі поділилась тим, що після розлучення розглядала можливість завершення акторської кар'єри та переїзду з дітьми до Камбоджі, де вона має свій маєток. Проте наразі зірка ще не може втілити ці плани.

Анджеліна Джолі досі судиться з Бредом Піттом

На цю мить Джолі не має можливості переїхати з дітьми деінде, оскільки досі триває судова тяганина з її ексчоловіком.

Це частина того, що сталося після мого розлучення. Я втратила можливість жити й мандрувати так само вільно. Я виросла у досить маленькому місці. З усіх місць у світі Голлівуд є найменш здоровим,

– зазначила Анджеліна.

За словами акторки, після розлучення її соціальне оточення відчутно зменшилося. Зараз вона витрачає багато часу на спілкування з дітьми та біженцями, про яких вона піклується вже протягом багатьох років.

Я зрозуміла, що мої найближчі друзі – біженці. Напевно, четверо із шістьох людей, з якими я близько спілкуюся – це жінки, які пережили війну та конфлікт,

– зізналася Джолі.