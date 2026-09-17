В своем инстаграме актриса рассказала об учителях, тренерах, волонтерах и обычных людях в Украине, которые буквально создают безопасное пространство там, где его, казалось бы, невозможно создать. Особенно Джоли упомянула Харьков, который из-за близости к российской границе регулярно подвергается атакам.

Здесь часть классов оборудовали прямо в метро, а некоторые школы работают полностью под землей. Маленькие дети учатся читать на глубине в несколько этажей. Ситуация, которую еще несколько лет назад трудно было бы представить даже в сценарии мрачного фильма, теперь стала реальностью.

В Северной Салтовке Джоли посетила Caramel Studio, где юные спортсмены тренируются в подземном помещении даже во время воздушных тревог.

Также актриса побывала в художественной студии Aza Nizi Maza, основанной художником Николаем Коломийцем. Там дети, в том числе с особенностями обучения, могут свободно заниматься творчеством. Из-за обстрелов еще в 2022 году студия тоже переехала под землю.

Нокс провел тренировку для детей

В Карпатах Джоли посетила Gen.Camp Family – программу, которая помогает мужчинам, проведшим годы в российском плену, восстанавливать связь со своими семьями.

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Актриса пообщалась с женщинами, которые годами самостоятельно воспитывали детей и одновременно боролись за возвращение мужей. Некоторые ждали их около четырех лет.

Вместе с Джоли Украину посетил и ее сын Нокс. Он провел для детей занятия по муай-тай.

Во время поездки они также встретились с семьей Алексея Юкова – основателя организации, которая занималась поиском, идентификацией и возвращением тел погибших военных их семьям. Он погиб на фронте в августе.

Напомним, Анджелина Джоли недавно посетила Украину.