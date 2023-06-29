Это убьет наш дубляж, – реакция украинцев на показ англоязычных фильмов в оригинале с 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня внес на рассмотрение парламента законопроект по статусу английского языка. В связи с этим глава государства инициирует показ англоязычного кино только в оригинале.

Английский язык будут обязательно изучать в детсадах, его должны будут знать все депутаты, а фильмы в кинотеатрах с 2025 года будут показывать только с украинскими субтитрами. Впрочем, на этот счет мнения украинцев разделились.

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С 2025 года англоязычные фильмы будут показывать в оригинале: реакция украинцев

Следует отметить, что в случае принятия законопроекта он официально закрепит статус английского языка как одного из языков международного общения в стране. В законопроекте говорится, что англоязычные фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале с украинскими субтитрами: с 2025 года – половину, в 2026 – три четверти, а с 2027 – все. В этот период государство предоставит финансовую поддержку на приобретение билетов.

Необходимость принятия законопроекта объясняется тем фактом, что Украина, имеющая статус кандидата на вступление в Европейский Союз, все еще сталкивается с языковыми препятствиями, затрудняющими ее интеграцию с ЕС. В пояснительной записке отмечается, что по сравнению с другими странами Европы Украина отстает в подготовке граждан к общению на английском языке и других иностранных языках.

Однако украинцев в этой ситуации чрезвычайно затронула тема киноотрасли. По мнению некоторых, это не стоило распространять на показ фильмов в кино. Вот что пишут в сети:

"Честно, не понимаю, зачем было трогать киноотрасль. Я лично смотрю дома в 9/10 случаев англоязычные фильмы в подлиннике. Это и полезно, и поинтереснее. Но это мой выбор. Зачем заставлять к этому людей, тем более, когда у нас такие хорошие актеры дубляжа и такая хорошая украинская озвучка?";

"Хотите посмотреть фильмы в оригинале в кино – в "Жовтні" и так частенько показывают на английском и с субтитрами. Это неприятно попахивает лоббизмом со стороны бывших коллег по цеху господина Зеленского – иначе эту дуристику объяснить трудно. Конечно украинцам стоит знать иностранный (иностранные) языки, но для этого есть миллион других инструментов, кроме как буквально уничтожать украинский кинодубляж";

"Такой подход уничтожит индустрию украинского дубляжа, лишит работы украинских переводчиков, актеров, звукорежиссеров. Для многих актеров украинский дубляж до сих пор оставался едва ли не единственной возможностью сохраниться в профессии, не продаваясь за кусок гнилой колбасы на второстепенные роли в русских/русскоязычных сериалах";

"Проект о фактическом запрете украинского дубляжа в разгар русско-украинской войны – это катастрофический позор. Авторы совершенно не понимают украинский контекст, не понимают ничего в языковых вопросах. Все предыдущие попытки влезть в языковой вопрос завершались фиаско. Зачем опять?";

"Как вообще государство может диктовать, какой процент фильмов, демонстрируемых в прокате, должен быть без звукового перевода на украинский?";

"Это какой-то абсурд. И он не пройдет, потому что люди, зрители, не допустят. У нас суперовое дублирование, крутые актеры! Это нельзя уничтожать".

С другой стороны, украинцы считают, что это хорошо, когда часть фильмов будет на языке оригинала. К тому же они полагают, что должно быть право выбора. "Да будет 50 на 50 и люди смогут выбирать", – пишут в сети. Вот комментарии тех, кто поддержал такую инициативу: