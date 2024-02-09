В своих лентах Миядзаки освещает важные и тяжелые темы: войну, техногенную и экологическую катастрофы, отношения родителей и детей. Уникальное видение режиссера, его внимательность к деталям и умение передавать истории со стороны детей – вещи, благодаря которым он получил заслуженную славу. Во время просмотра лент Миядзаки возникает ощущение ностальгии, печали и одновременно надежды.

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Аниматор сумел создать свой уникальный и узнаваемый мир, ставший "комфортным местом" для миллионов поклонников по всему миру. Начните знакомство с этим миром с подборкой, которую подготовил 24 Канал.

"Странствующий замок", 2004

Мультфильм снят по мотивам одноименного романа британской писательницы Дианы Винн Джонс. Это фэнтези рассказывает историю шляпницы Софи, которую злая ведьма превратила в старую бабушку. Однажды, возле города в котором живет девушка, появился знаменитый "странствующий замок", где живет волшебник Хаул. Говорят, что он влюбляет в себя молодых девушек, а потом съедает их сердца. Поэтому, Софи отправляется в далекое путешествие, чтобы найти ведьму и снять проклятие.

В этой ленте, в отличие от книги, Миядзаки решил акцентировать на теме войны. Ему удалось передать тревогу от военных атак. И одновременно, аниматор сохранил основную линию любви и магические элементы истории. Именно искренняя и бескорыстная любовь играет ключевую роль в этом фильме.

"Странствующий замок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Унесенные призраками", 2001

Именно этот фильм получил Оскар в 2003 году за лучшую анимационную ленту. По сюжету, юная девочка Чихиро вместе с родителями переезжает. Случайно семья поворачивает не туда и попадает в заколдованный городок. Сначала он кажется самым обычным, только там почему-то нет ни души, несмотря на то, что в заведениях полно еще теплой пищи.

В этом странном месте руководит всем могущественная колдунья Юбаба. Под ее присмотром рестораны, купальни, а также она предоставляет услуги для высокопоставленных духов. Обычным людям проход сюда запрещен. За то, что родители Чихиро без разрешения угостились едой, предназначенной для духов, Юбаба превратила их в свиней.

С этого момента начинается путь девочки, она остается в городе и обещает себе сделать все, чтобы спасти маму с папой. Для этого Чихиро устраивается на работу в купальню и знакомится с учеником Юбабы – парнем Хаку.

Этим фильмом режиссер хотел обратить особое внимание на проблему "культуры потребления". Индустриализация уничтожает леса, реки и другие природные ресурсы, которые у нашей планеты не безграничны. Одни из персонажей фильма – речные духи, страдают от загрязнения окружающей среды и застройки. Обжорство и потеря чувства меры – это проблемы современного общества, которые автор удачно воплощает на экране. Режиссер призывает детей нового поколения больше времени проводить на улице и ценить те остатки природы, которые мы еще имеем.

"Унесенные призраками": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ветер крепчает", 2013

Эта лента отличается от предыдущих двух тем, что это уже не фэнтези, а биографическая история. События разворачиваются в Японии, накануне Второй мировой войны.

Еще маленький Дзиро Хорикоши мечтает стать летчиком. Этой мечте не суждено было осуществиться, однако мысли и сны о небе его не отпускают. Дзиро становится успешным авиаконструктором, полностью отдает себя желанной работе, которая становится его приоритетом. Таким образом, мы наблюдаем параллель между главным героем и самим Миядзаки – они оба всю жизнь стремились создавать что-то прекрасное и шли к этому. Это, пожалуй, самое откровенное творение режиссера, ведь самолетостроительный бизнес тесно связан с жизнью аниматора. Его отец, Кацудзи Миядзаки, был директором компании, изготавливающей детали для самолетов-истребителей во время Второй мировой войны.

В этом фильме аниматор передает определенную противоречивость чувств относительно военных действий, с одной стороны осуждая их в целом как явление, что мы можем наблюдать и в "Странствующем замке", а с другой показывая восхищение военной техникой, ужасным чудом, созданным обычными людьми.

Но "Ветер крепчает" не только о войне, но и о преданности, любви и "невидимой нити", которая обязательно приведет людей, которым суждено быть вместе друг к другу. Трудности и препятствия, которые приносит с собой любовь, – это также часть нелегкого пути главного героя.

Продюсер Studio Ghibli Тошио Судзуки говорил, что этот фильм может служить "подсказкой о том, как можно, или даже стоит жить в грядущих временах".

"Ветер крепчает": смотрите онлайн трейлер фильма