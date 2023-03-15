У нас есть профессиональный навык переключаться, – Анна Кошмал о съемках во время войны

Анна Кошмал сыграла роль Даны Владимировны в сериале "Домик к счастью". За кулисами проекта "єПитання, который по понедельникам показывает Новый канал, актриса рассказала об атмосфере на съемочной площадке за последний год.

За год войны украинцы научились справляться со стрессом, который присутствует в нашей жизни почти каждый день. Несмотря на все, они находят в себе силы работать, воспитывать детей и просто жить. Чтобы подбодрить людей, украинские знаменитости снимают новые развлекательные проекты и фильмы. Где они находят на это силы, рассказала известная актриса Анна Кошмал.

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Анна Кошмал о съемках во время войны

"Не буду скрывать, что стресс из-за войны очень влияет на рабочее настроение. Все мы люди, все волнуемся за своих родных. Особенно, если начинается ракетный обстрел, а ты где-то не с семьей. Это в разы тревожнее. Но у нас, актеров, есть профессиональный навык переключаться", – рассказывает Аня Кошмал за кулисами шоу "єПитання", которое показывает Новый канал.

"Даже без войны в жизни каждого человека есть личные проблемы, которые следует оставить вне съемочной площадки. Если ты к этому не готов, то не надо приступать к работе. Советую всегда принимать абсолютно сознательное решение: когда вы берете на себя ответственность, то, несмотря ни на что отрабатывайте на максимум", – дополнила она.

Анна Кошмал / Фото предоставлено 24 Канала

Актриса поделилась, что наша украинская киноиндустрия так мала, что все знают друг друга еще до старта работы. На разных съемочных площадках можно встретиться с одними и теми же людьми.

Съемки за последний год – это не новые знакомства. Это скорее приятные встречи при новых обстоятельствах. Мы все тепло относимся друг к другу. У нас нет градации на звезд и обслуживающий персонал. Всегда присутствует взаимное уважение, и это дарит чувство единства,

– отметила звезда.

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Анна Кошмал в кино

В последний раз Кошмал снялась в комедийном проекте "Домик к счастью". Его снимали еще в 2021 году вместе с актрисой Анной Безрук, которая тогда еще могла приезжать в Украину. Сейчас она живет в Москве и умалчивает о войне в Украине.

Смотрите новые серии украинского комедийного сериала "Домик на счастье" выходят на Новом канале с понедельника по четверг в 19:00 часов.