Узнайте, что рассказала Анна Кошмал о жителях Молдовы и почему ее впечатление об этой стране разрушено вдребезги.

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Анну Кошмал высмеяли за украинский язык в Молдове: что произошло

Знаменитость отметила, что она лишь проезжала через Кишинев – возвращалась в Украину после пребывания на отдыхе. У нее было достаточно времени до отправления, поэтому она осталась в столице Молдовы, погулять и насладиться местным колоритом.

Однако впечатление от этого города было абсолютно искажено из-за пророссийских местных жителей, которые насмехались над ней из-за отказа общаться на русском. Актриса подчеркнула, что эти лица четко узнали ее и знали, что она из Украины. Однако они осмелились заявить, что такой страны уже не существует, и сама она – российская актриса.

Были ситуации, когда на мое нежелание разговаривать на русском закатывали глаза или смеялись. Как оказалось, меня здесь очень хорошо знают, и некоторые даже узнавал меня, но считал меня русской актрисой. Они говорили что рады, что части Украины уже нет,

– отметила Анна.

Украинка решила не формировать свое мнение о Молдове только на основе нескольких пророссийских жителей. В частности, потому, что она имела и приятные встречи в Кишиневе, где работница отеля выразила свою поддержку звезде, общаясь с ней на английском языке.

Анна Кошмал – известная украинская актриса

Несмотря на попытки пророссийских лиц убедить Анну Кошмал в том, что Украины больше не существует и она здесь не нужна, мы прекрасно знаем, что Анна – одна из самых популярных украинских, современных актрис. Среди лент, в которых снялась Кошмал:

"Сваты"

"Успеть до 30"

"Домик на счастье"

"Папик 2"

"Сказка старого мельника"

"Не зарекайся" и другие

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