Дізнайтесь, що розповіла Анна Кошмал про жителів Молдови та чому її враження про цю країну зруйноване вщент.

Дивіться також На межі з реальністю: 5 гостросюжетних фільмів, знятих за мотивами легендарних комп'ютерних ігор

Анну Кошмал висміяли за українську мову в Молдові: що сталося

Знаменитість відзначила, що вона лише проїжджала через Молдову – поверталася в Україну після перебування на відпочинку. У неї було достатньо час до відправлення, тому вона залишилася в столиці, погуляти та насолодитись місцевим колоритом.

Проте враження від цього міста було абсолютно спотворене через проросійських місцевих мешканців, які насміхалися з неї через відмову спілкуватися російською. Акторка підкреслила, що ці особи чітко впізнали її та знали, що вона з України. Однак вони наважилися заявити, що такої країни вже не існує, і сама вона – російська акторка.

Були ситуації, коли на моє небажання розмовляти російською закочували очі або сміялися. Як виявилося, мене тут дуже добре знають, і дехто навіть упізнавав мене, але вважав мене російською актрисою. Вони казали що раді, що частини України вже немає,

– зазначила Анна.

Українка вирішила не формувати свою думку про Молдову лише на основі декількох проросійських мешканців. Зокрема, тому, що вона мала і приємні зустрічі у Кишиневі, де працівниця готелю висловила свою підтримку зірці, спілкуючись з нею англійською мовою.

Анна Кошмал – відома українська акторка

Попри намагання проросійських осіб переконати Анну Кошмал в тому, що України більше не існує і вона тут непотрібна, ми чудово знаємо, що Анна – одна із найпопулярніших українських, сучасних акторок. Серед стрічок, у яких знялась Кошмал:

"Свати"

"Встигнути до 30"

"Будиночок на щастя"

"Папік 2"

"Казка старого мельника"

"Не зарікайся та інші"

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер фільму