Не хотела говорить о политике, – Сагайдачная призналась, поддерживает ли связь с одиозной Байрак

Актриса Анна Сагайдачко рассказала об отношениях с Оксаной Байрак. Муж актрисы Евгений Третьяк был продюсером на студии одиозного режиссера. Продолжают ли они общаться – читайте дальше.

Ранее супруги очень тесно общались с Байраком, но после 24 февраля не разделяют ее политическую позицию. Как известно, режиссер не осудила Россию в полномасштабной войне против Украины и "не уверена, кто бомбил Донбасс" последние 8 лет.

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Анна Сагайдачная призналась, поддерживает ли связь с предательницей Байрак

Исполнительница роли аристократки Наталии Дорошенко в сериале "Крепостная" заверила журналистку Алину Доротюк в интервью для ее ютуб-канала, что прекратила общение со скандальной Байрак. Но вспомнила, как в начале войны она писала ей, ее мужу, но своих политических взглядов так и не изменила. Актриса даже думаю, что она хотела бы дальше продолжать общаться, но все не говорить о политике. Впрочем, по словам Сагайдачной, это невозможно.

В начале она писала, интересовалась. И мне, и Жене писала, и нашим каким-то общим знакомым. Она очень переживала, все это было... Как я понимаю, может, я ошибаюсь, у нее есть четко сформированная политическая позиция. Она хотела бы, чтобы мы не обсуждали политику, например, мы с Женей при своем мнении остались, а она при своей. Произошло так же, как и со многими. Первые два месяца мы все переживали, писали, а потом мы привыкли. То есть ты входишь в такое состояние, когда все становится привычным, ты так этим не беспокоишься, не пишешь уже тем людям, которым постоянно писал,

– поделилась она.

Сейчас Сагайдачная вместе с мужем не поддерживают отношений с Байраком и не следят за ней в соцсетях: "Мы не общаемся, каких-то разговоров не было. По крайней мере у меня. Все остановилось, ни туда ни сюда. Мы сейчас просто наблюдаем за тем, как оно двигается Оксана заблокирована в Украине, по крайней мере я знаю, кто-то через VPN может зайти и смотреть.У меня ее страница закрыта, у меня нет VPN, я его не загружала, я ни за кем не слежу. какие-то скрины мне присылают: "А вот смотри". Если честно, есть еще некоторый список людей, которым я дала время. Потому что было начало войны, когда до конца кто-то не понимал еще, что происходит. И вот я дала время – мне кажется, за 2-3 месяца можно было как-то определиться.

Она также дополнила, что работа мужчины "сейчас заморожена", а студия не работает: "Весь бизнес стоит на паузе, пока идет война, не знаю, как все это будет дальше. Женя будет это решать".



Анна Сагайдачная с мужем Евгением Третьяком / Фото из инстаграма звезды

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