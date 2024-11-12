Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная впервые заговорила о загадочном возлюбленном

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая получила известность благодаря роли в сериале "Крепостная". Актриса поделилась личными новостями, касающимися ее жизни за пределами экрана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ. Анна впервые рассказала о своем таинственном избраннике, от которого беременна вторым ребенком.

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Анна Сагайдачная заговорила о личной жизни: что сказала актриса

Анна Сагайдачная впервые рассказала о своем избраннике, от которого ждет второго ребенка. 35-летняя актриса, которая обычно держит свою личную жизнь в тайне, поделилась новостью, которая стала сюрпризом для многих ее поклонников. Как выяснилось, ее новый возлюбленный – непубличный человек, который не стремится привлекать внимание к себе и оставаться вне рамок медиа.

Он не медийный человек, не имеет отношения к индустрии и не горит особым желанием. Я поддерживаю эту идею. Тем более сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, очень много потерь. Я не думаю, что очень многие порадуются твоему счастью сейчас. В таком состоянии не хотелось бы сейчас получать негативные комментарии,

– отметила Анна.

Интервью Анны Сагайдачной: смотрите видео онлайн

Звезда сериала "Крепостная" отметила, что, несмотря на то, что она счастлива в своих отношениях, пока не планирует открывать широкой аудитории подробности своей личной жизни. Артистка объяснила, что не хочет, чтобы негативные комментарии или чужие суждения влияли на ее отношения и особое состояние.

Как выяснилось, для ее партнера это будет первый ребенок, и именно поэтому актриса решила сделать ему особый сюрприз. Она рассказала, что сообщила своему избраннику о беременности, когда они вместе проходили УЗИ, и этот момент стал для него настоящим шоком и одновременно невероятно радостной новостью. Кроме того, Анна рассказала, что они с любимым планируют партнерские роды.