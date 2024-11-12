Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ. Анна вперше розповіла про свого таємничого обранця, від якого вагітна другою дитиною.

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Анна Сагайдачна заговорила про особисте життя: що сказала акторка

Анна Сагайдачна вперше розповіла про свого обранця, від якого чекає на другу дитину. 35-річна акторка, яка зазвичай тримає своє особисте життя в таємниці, поділилася новиною, яка стала сюрпризом для багатьох її шанувальників. Як з'ясувалося, Анна чекає другу дитину. Її новий коханий – непублічна людина, яка не прагне привертати увагу до себе та залишатися поза рамками медіа.

Він не медійна людина, не має стосунку до індустрії та не горить особливим бажанням. Я підтримую цю ідею. Тим більше зараз дуже багато негативу. Я можу зрозуміти чому. Війна на вулиці, дуже багато втрат. Я не думаю, що дуже багато хто порадіє твоєму щастю зараз. У такому стані не хотілося б зараз отримувати негативні коментарі,

– зазначила Анна.

Інтерв'ю Анни Сагайдачної: дивіться відео онлайн

Зірка серіалу "Кріпосна" зазначила, що, попри те, що вона щаслива у своїх стосунках, наразі не планує відкривати широкій аудиторії подробиці свого особистого життя. Артистка пояснила, що не хоче, аби негативні коментарі чи чужі судження впливали на її стосунки й особливий стан.

Як з'ясувалося, для її партнера це буде перша дитина, і саме тому акторка вирішила зробити йому особливий сюрприз. Вона розповіла, що повідомила своєму обранцю про вагітність, коли вони разом проходили УЗД, і цей момент став для нього справжнім шоком і водночас неймовірно радісною новиною. Крім того, Анна розповіла, що вони з коханим планують партнерські пологи.