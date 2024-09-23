После 8 лет брака: Анна Саливанчук впервые назвала причину развода с нардепом

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая получила известность благодаря роли в сериале "Однажды под Полтавой", впервые открыто рассказала о причинах своего недавнего развода. Актриса разорвала отношения с народным депутатом Александром Божко.

Саливанчук развелась с мужем после 8 лет брака. Об этом она откровенно рассказала в подкасте на YouTube-канале REGINA OFFICIAL, где поделилась своим опытом и выводами относительно личных отношений.

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Анна Саливанчук назвала причины развода

Как отметила актриса, основной причиной разрыва стало то, что в их отношениях она неправильно расставляла приоритеты. Важнейшим для нее всегда оставалась забота о детях. Актриса отмечает, что эта ситуация не изменилась и сейчас – основное внимание и в дальнейшем уделяется детям, а собственные потребности отходят на второй план.

Анна признается, что ей до сих пор трудно сосредоточиться на себе и найти время для собственных желаний и потребностей.

У меня всегда на первом месте были дети, а это неправильно. На первом месте должны быть мы, потом муж, потом дети, потом родители. Одна из причин моего развода – это то, что у меня муж не был на втором месте, а я не была на первом. У меня были дети. И сейчас так же остались дети. Я не люблю себя настолько, насколько должна любить себя женщина,

– говорит Саливанчук.

Подкаст Анны Саливанчук: смотрите видео онлайн

Анна Саливачук развелась: что известно