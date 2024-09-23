Саліванчук розлучилась з чоловіком після 8 років шлюбу. Про це вона відверто розповіла у подкасті на YouTube-каналі REGINA OFFICIAL, де поділилася своїм досвідом і висновками щодо особистих стосунків.

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Анна Саліванчук назвала причини розлучення

Як зазначила акторка, основною причиною розриву стало те, що у їхніх стосунках вона неправильно розставляла пріоритети. Найважливішим для неї завжди залишалася турбота про дітей. Акторка наголошує, що ця ситуація не змінилася і зараз – основна увага й надалі приділяється дітям, а власні потреби відходять на другий план.

Анна зізнається, що їй досі важко зосередитися на собі та знайти час для власних бажань і потреб.

У мене завжди на першому місці були діти, а це неправильно. На першому місці маємо бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Одна з причин мого розлучення – це те, що у мене чоловік не був на другому місці, а я не була на першому. У мене були діти. І зараз так само залишилися діти. Я не люблю себе настільки, наскільки повинна любити себе жінка,

– каже Саліванчук.

Подкаст Анни Саліванчук: дивіться відео онлайн

Анна Салівачук розлучилась: що відомо