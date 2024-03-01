Ще у жовтні минулого року підписники здогадувались про можливий розрив, але тоді Анна Саліванчук спростовувала чутки. Дізнайтесь в матеріалі, коли саме закінчились стосунки української акторки та що стало причиною розриву.

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Анна Саліванчук розлучилась: що сталось

Акторка повідомила про офіційне розлучення на своїй сторінці в інстаграмі. У перший день весни Саліванчук відзначила, що настала пора сказати правду, яку вона тривалий час приховувала.

Багато хто з вас зрозумів, в мене купа повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт – це все була робота над собою, щоби знову віднайти себе справжню. 18.05.2023 я розлучилась,

– зізналася акторка.

Саліванчук розповіла, що старалась боротись за ці стосунки з однієї причини. Анні хотілось, аби діти завжди бачили поряд щасливих батьків. Акторка зізнається, з дитинства мріяла про один шлюб і на все життя, та, на жаль, у неї з екскоханим не склалось.

Благаю не запитуйте мене, чому, як і навіщо. Просто порадійте, що я йду далі й цю книжку я дочитала до кінця,

– підсумувала Саліванчук.

Акторка попросила прихильників з розумінням ставитись до її особистого життя. Схоже, зараз Анна почуває себе краще і готова рухатись далі.

Стосунки Анни Саліванчук з ексчоловіком: що відомо

Анна Саліванчук та Олександр Божков вперше зустрілися на знімальному майданчику відомого серіалу "Одного разу під Полтавою". З цього моменту зав'язались їхні стосунки.

Невдовзі вони одружились, а згодом у їхній родині зʼявився син Гліб, а за п'ять років – Микита.