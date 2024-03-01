Не отвечала, потому что болело, – звезда "Однажды под Полтавой" объявила о разводе

Актриса Анна Саливанчук расторгла брак со своим мужем, народным депутатом Александром Божковым. Этот развод произошел давно, однако она решила поделиться этой информацией лишь сейчас.

Еще в октябре прошлого года подписчики догадывались о возможном разрыве, но тогда Анна Саливанчук опровергала слухи. Узнайте в материале, когда именно закончились отношения украинской актрисы и что стало причиной разрыва.

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Анна Саливанчук развелась: что произошло

Актриса сообщила об официальном разводе на своей странице в инстаграме. В первый день весны Саливанчук отметила, что настала пора сказать правду, которую она долгое время скрывала.

Многие из вас поняли, у меня куча сообщений по этому поводу, но простите, я не отвечала, болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт – это все была работа над собой, чтобы снова найти себя настоящую. 18.05.2023 я развелась,

– призналась актриса.

Саливанчук рассказала, что старалась бороться за эти отношения по одной причине. Анне хотелось, чтобы дети всегда видели рядом счастливых родителей. Актриса признается, с детства мечтала об одном браке и на всю жизнь, и, к сожалению, у нее с экс-возлюбленным не сложилось.

Умоляю не спрашивайте меня, почему, как и зачем. Просто порадуйтесь, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца,

– подытожила Саливанчук.

Актриса попросила поклонников с пониманием относиться к ее личной жизни. Похоже, сейчас Анна чувствует себя лучше и готова двигаться дальше.

Отношения Анны Саливанчук с экс-супругом: что известно

Анна Саливанчук и Александр Божков впервые встретились на съемочной площадке известного сериала "Однажды под Полтавой". С этого момента завязались их отношения.

Вскоре они поженились, а впоследствии в их семье появился сын Глеб, а через пять лет – Никита.