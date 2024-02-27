Читайте в материале, что сказала актриса, как она с мужем стали живой мишенью для россиян. И почему Анна теперь почти не улыбается.

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Анна Тамбова рассказала о тяжелом периоде начала войны

Актриса Анна Тамбова, жена Костышина, поделилась историями, как их семья выживала в сложный период начала большой войны, когда оккупанты находились неподалеку от их населенного пункта.

Было два состояния: то бурной деятельности: выбегаешь на второй этаж, на балкон, снимаешь чужие вертолеты, летающие над головами, чтобы передать в чатбот. То период полного бессилия: лежишь на матрасе и не можешь даже подняться. Очень странное такое творилось с психикой,

– поделилась Анна.

Кроме того, Анна рассказала историю о том, как несмотря на обстрелы они с мужем решились отвезти кошку в ветеринарную клинику и почти стали живой мишенью для оккупантов.

Свет включать нельзя было, потому что сюда прилетало. Но сели в машину и поехали в ветлечебницу. Едем и понимаем, что наш автомобиль – мишень, которая движется,

– сказала Тамбова.

К счастью, все прошло и россияне не попали в автомобиль актеров, однако такое запечатлелось в памяти на всю жизнь.

Константин Костышин служит в ВСУ

Украинский актер театра и кино Константин Костышин вступил в защиту страны осенью 2023 года, однако в течение длительного периода не публиковал этой информации. Конечно, родные Костышина волнуются за его жизнь, в частности, жена Анна.

Я перестала улыбаться, мне об этом все говорят в театре, – рассказывает Анна о своей нынешней жизни. – А я врать не умею и не люблю – поэтому умышленно радоваться не могу,

– поделилась жена Константина.

Костышин рассказывал, что получил повестку и без колебаний взял в руки оружие, поскольку считает, что актеры и другие творческие люди не должны иметь никаких привилегий, если они являются пригодными к службе.