"Антарктида" Антона Птушкина – одна из самых кассовых лент за время полномасштабного вторжения
- Документальный фильм "Антарктида" режиссера Антона Птушкина стал второй самой кассовой украинской лентой за время полномасштабного вторжения, собрав от 75 до 100 миллионов гривен за семь недель проката.
- Фильм посмотрели примерно полмиллиона украинцев.
За полтора месяца "Антарктида" собрала в прокате не менее 75 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.
Forbes Ukraine подсчитал, что за семь недель проката в Украине документальный фильм Антона Птушкина собрал от 75 миллионов гривен до 100 миллионов гривен. "Антарктиду" посмотрели примерно полмиллиона украинцев.
Интересно! В кинотеатрах Multiplex лента собрала 36 миллионов гривен, а посмотрели ее более 188 000 зрителей.
Это рекорд для украинского документального кино и второй лучший показатель среди национальных фильмов с начала большой войны,
– цитирует "Украинская правда" СЕО Multiplex Романа Романчука.
Отметим, что сейчас самая кассовая украинская лента – это мультфильм "Мавка. Лесная песня". Он собрал 156 миллионов гривен, имея бюджет 187 миллионов гривен. Однако показы "Антарктиды" Антона Птушкина в кинотеатрах еще продолжаются, поэтому посмотрим, изменит ли документалка ситуацию.
Что известно о фильме "Антарктида"?
Напомним, что фильм "Антарктида" вышел в украинский прокат 4 сентября. В первый уикенд бокс-офис ленты в двух сетях кинотеатров, Multiplex и "Планета Кино", составил почти 7,2 миллиона гривен.
В конце сентября директор сети кинотеатров Boomer Сергей Зленко сообщил, что "Антарктида" вошла в топ-3 кассовых сборов украинских фильмов всех времен.
Документальный фильм Антона Птушкина подвинул на третье место комедию "Я, ты, он, она", которая вышла в 2018 году. На первом месте – мультфильм "Мавка. Лесная песня".
В фильме показано путешествие Птушкина к украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Тревел-блогер снял быт полярников, их исследования и сосуществование с животными на материке.