"Антарктида" Антона Птушкіна – одна з найкасовіших стрічок за час повномасштабного вторгнення

Документальний фільм "Антарктида" режисера Антона Птушкіна став другою найкасовішою українською стрічкою за час повномасштабного вторгнення.

За півтора місяця "Антарктида" зібрала в прокаті щонайменше 75 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Україна.

Не пропустіть "Антарктида" їде світом: Антон Птушкін покаже свій фільм у Європі, США та Канаді

Forbes Ukraine підрахував, що за сім тижнів прокату в Україні документальний фільм Антона Птушкіна зібрав від 75 мільйонів гривень до 100 мільйонів гривень. "Антарктиду" подивились приблизно пів мільйона українців.

Цікаво! У кінотеатрах Multiplex стрічка зібрала 36 мільйонів гривень, а подивились її понад 188 000 глядачів.

Це рекорд для українського документального кіно та другий найкращий показник серед національних фільмів від початку великої війни,

– цитує "Українська правда" СЕО Multiplex Романа Романчука.

Зазначимо, що наразі найкасовіша українська стрічка – це мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Він зібрав 156 мільйонів гривень, маючи бюджет 187 мільйонів гривень. Однак покази "Антарктиди" Антона Птушкіна у кінотеатрах ще тривають, тож подивимося, чи змінить документалка ситуацію.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Антарктида"?