Савлепов и Горбачева официально стали супругами в июле 2021 года. Впрочем, когда началась полномасштабная война, их судьбы разошлись: Ирина Горбачева поддерживает "русскую культуру", позирует перед объективами российских СМИ и хвастается русскими фильмами, а Антон Савлепов перешел на украинский язык и стал переписывать свои песни на государственном.

Смотрите также Ахтем Сеитаблаев впервые на публике появился с новой девушкой и назвал ее имя

Ирина Горбачева и Антон Савлепов развелись

Как сейчас пишут российские СМИ, Ирина Горбачева официально подтвердила, что в разводе. "Да, я сейчас свободна", – сказала актриса на кинопремьере в Москве, но не отметила, что стало причиной развода. Впрочем, ранее, в сети писали, что они "разошлись в политических взглядах".

Интересно, что недавно в инстаграме родившейся в Мариуполе актрисы появилось сообщение о "измене". По сути, он мог впервые свидетельствовать о расставании с музыкантом. В комментариях люди задавали вопросы и высказывали свои суждения, в частности: "Предательство" – это не помнить, что ты из Мариуполя".

Что известно об Ирине Горбачевой Ирина Горбачева родилась в Украине. В 9 лет переехала с семьей в Подмосковье. Там училась и решила построить карьеру. Когда началась война, звезда промолчала. Во время полномасштабного вторжения ни слова не проронила за свой родной город, в котором россияне совершают жестокие зверства против украинцев. Даже несмотря на мужчину-украинца и кучу проведенного времени в украинской столице до 24 февраля.



Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из инстаграма актрисы

Ранее, Антон Савлепов делился, как сделал Ирине предложение во время телефонного разговора Лишь после этого он понял, что, возможно, актриса хотела бы, чтобы это было романтично: "Я сделал очень глупо. Позвонил и сказал: "Когда вернешься в Киев, можем жениться".