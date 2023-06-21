К компании Ахтема и его девушки Марьяне, которые не стеснялись камер и охотно позировали, держась за руки, присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Во время допремьерного показа продюсер проекта Аким Галимов представил команду, которая в течение девяти месяцев занималась расследованием и разбиралась в причинах и последствиях, которые превратили россиян в нацию палачей.

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Ахтем Сеитаблаев с любимой Марьяной посетили премьеру фильма "Рашизм. История болезни"

До встречи с Марьяной Сеитаблаев более 10 лет состоял в браке с продюсером Иванной Дядюрой, но в 2021 году они развелись.



Ахтем Сеитаблаев с любимой Марь яной / Пресс-служба фильма

"Рашизм. История болезни" – это фильм, который предоставит зрителям возможность критически оценить россиян через призму исторических фактов и событий, в конце концов вырастивших в них ненависть ко всему миру, ощущение псевдовеличия, чрезмерную самоуверенность и отсутствие способности анализировать окружающее.

Фильм сделан в формате истории болезни. Симптомы болезни – главные черты русского общества. Агрессия, мания величия, инфантильность и религиозный фанатизм – это лишь некоторые из характерных признаков, присущих среднему россиянину.

Считаю, что нам важно разобраться, что происходит у россиян. Мы должны быть реалистами – их 140 миллионов, и после нашей победы они никуда не исчезнут. Они будут продолжать там жить, за нашей границей, поэтому украинцы больше всего заинтересованы в трансформации российского общества, с которым мы сможем сосуществовать в долгосрочной перспективе,

– сказал продюсер проекта Аким Галимов.

К работе над проектом были привлечены украинские и международные эксперты. Среди которых американская историкиня, писательница, лауреат Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум, британский журналист и писатель, изучающий влияние пропаганды Питер Померанцев, польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

Команда проекта фильма "Рашизм. История болезни" / Пресс-служба фильма

Идея фильма "Рашизм. История болезни" возникла после того, как стало известно о зверствах россиян в Украине. Во время допремьерного показа Аким Галимов представил команду, которая в течение девяти месяцев занималась расследованием и разбиралась в причинах и последствиях, которые превратили россиян в нацию палачей. Автор проекта – Анна Чертова, режиссер Татьяна Шовкун, продюсер постродакшена Юлиан Акулов, оператор Николай Чубенко, режиссер монтажа Александр Загуменный, исполнительный продюсер Станислав Зурахов, информ продюсер Ольга Свириденко.

Аким Галимов – автор документальных исторических фильмов на "1+1 Украина". Еще с 2016 года он выпускает серию документальных фильмов "Украина. Возвращение своей истории", развенчающих российские исторические мифы и манипуляции и восстановить украденную историю.

Смотрите "Рашизм. История болезни" на телеканале "1+1 Украина" в пятницу 23 июня в 21:40 часов.