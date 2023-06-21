До компанії Ахтема і його дівчини Мар'яни, які не соромилися камер та охоче позували, тримаючись за руки, долучився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Під час допрем'єрного показу продюсер проєкту Акім Галімов представив команду, яка протягом девʼяти місяців займалась розслідуванням та розбиралась у причинах та наслідках, які перетворили росіян на націю катів.

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Ахтем Сеітаблаєв з коханою Мар'яною відвідали прем'єру фільму "Рашизм. Історія хвороби"

До зустрічі з Мар'яною, Сеітаблаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою, але у 2021 році вони розлучилися.



Ахтем Сеітаблаєв з коханою Мар'яною / Пресслужба фільму

"Рашизм. Історія хвороби" – це фільм, який надасть глядачам можливість критично оцінити росіян через призму історичних фактів та подій, які зрештою виростили у них ненависть до усього світу, відчуття псевдовеличі, надмірну самовпевненість та відсутність здатності аналізувати навколишнє.

Фільм зроблений у форматі історії хвороби. Симптоми хвороби – основні риси російського суспільства. Агресія, манія величі, інфантильність та релігійний фанатизм – це лише деякі з характерних ознак, що притаманні середньому росіянину.

Вважаю, що нам важливо розібратись, що коїться в головах у росіян. Ми повинні бути реалістами – їх 140 мільйонів і після нашої перемоги вони нікуди не зникнуть. Вони продовжуватимуть там жити, за нашим кордоном, тому українці найбільше зацікавлені у трансформації російського суспільства, з яким ми зможемо співіснувати у довгостроковій перспективі,

– сказав продюсер проєкту Акім Галімов.

До роботи над проєктом залучили українських та міжнародних експертів. Серед яких американська історикиня, письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Аппельбаум, британський журналіст та письменник, який вивчає вплив пропаганди Пітер Померанцев, польська письменниця та журналістка Крістіна Курчаб-Редліх.

Команда проєкту фільму "Рашизм. Історія хвороби" / Пресслужба фільму

Ідея фільму "Рашизм. Історія хвороби" виникла після того, як стало відомо про звірства росіян в Україні. Під час допрем'єрного показу Акім Галімов представив команду, яка протягом дев'яти місяців займалась розслідуванням та розбиралась у причинах та наслідках, які перетворили росіян на націю катів. Авторка проєкту – Ганна Чертова, режисерка Тетяна Шовкун, продюсер постродакшену Юліан Акулов, оператор Микола Чубенко, режисер монтажу Олександр Загуменний, виконавчий продюсер Станіслав Зурахов, інформ продюсерка Ольга Свириденко.

Акім Галімов – автор документальних історичних фільмів на "1+1 Україна". Ще з 2016 року він випускає серію документальних фільмів "Україна. Повернення своєї історії", які розвінчують російські історичні міфи та маніпуляції та відновити вкрадену історію.

Дивіться "Рашизм. Історія хвороби" на телеканалі "1+1 Україна" у п'ятницю 23 червня о 21:40 годині.